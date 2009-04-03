Perinçek'e enternasyonal destek!

Meksika’da yapılan uluslararası toplantıda Ergenekon sanığı Doğu Perinçek’in serbest bırakılması istendi. Yayınlanan bildiriye, Kuzey Kore’ İşçi Partisi'nden Nikaragua’daki Sandinist’lere kadar çok sayıda sol örgüt imza attı.



Meksika’da yapılan “13. Uluslararası Seminer” toplantısında, 35 ülkeden 78 parti, sendika ve kitle örgütü temsilcisi, Ergenekon davasından tutuklu bulunan İP lideri Doğu Perinçek’in serbest bırakılmasını istendi. Yayınlanan bildiride, Kuzey Kore İşçi Partisi'nden, Nikaragua’daki Sandinist’lere kadar çok sayıda isim bulunuyor. Sandinist gerillalar, Nikaragua’da ABD yanlısı Somoza rejimini devirmişti.



Meksico City’de yapılan ve Meksika İşçi Partisinin düzenlediği seminere, Arjantin, Brezilya, Venezuella, Bolivya, Ekvator, El Salvador, Çin, Rusya, ABD, Nikaragua, Peru, Paraguay, Uruguay, Küba gibi ülkelerinden komünist, sosyalist ve işçi partileri katıldı. 180 parti temsilcisi tarafından imzalanan metin, Meksika İşçi Partisi Başkanı Prof. Alberto Anaya tarafından Ankara’daki yetkililere gönderilecek.



Listede yok yok



İmzalanan metinde ‘’ İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Mart 2008 tarihinden bu yana cezaevinde. Seminere katılan parti temsilcileri olarak, Doğu Perinçek ve arkadaşlarıyla dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyor ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz’’ denildi. Metne imza atan bazı kuruluşlar şöyle:



‘’Meksika İşçi Partisi , Meksika Komünist Partisi, Meksika Halkları Bolivarcı Hareket , Kuzey Kore İşçi Partisi , Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi, Nikaragua Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesi, Sandinist Gençlik, Guatamala Ulusal Yeni İttifak, Uruguay Komünist Partisi , Ekvator Pachakutik Hareket, Peru Komünist Partisi , Panama Halk Alternatifi Partisi, Arjantin Komünist Partisi, Honduras Komünist Partisi, Şili Komünist Partisi , ABD İşçi Dünyası Partisi’’ (Gazeteport)





