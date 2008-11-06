Perinçek'den savcıya: Bana Doğu diyemezsin

Emekli tuğgeneral Veli Küçük ile İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 86 sanıklı “Ergenekon” davasının 9. duruşması başladı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, Veli Küçük ile Doğu Perinçek'in de aralarında yer aldığı bazı tutuklu sanıklar hazır edildi. Tutuksuz sanıklardan Kemal Yalçın Alemdaroğlu, Ali Yasak, Güler Kömürcü Öztürk, Kemal Şahin, Feridun Refik Nuhoğlu, İbrahim Benli, Mehmet Murat Yücel, Murat Özkan, İsmail Eksik, Emin Caner Yiğit ve başka suçtan tutuklu Semih Tufan Gülaltay da duruşmaya katıldı.



Sanık, avukat ve katılımcıların tespiti yapılarak zapta geçirilmesinin ardından, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, iddianameyi, geçen celse kalınan 1344. sayfasından itibaren okumaya başladı.



Pekgüzel ve diğer savcı Nihat Taşkın tarafından dönüşümlü olanak okunan iddianamede, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alemdaroğlu'nun hukuki durumunun ele alındığı bölüm okunuyor.



Bu arada Alemdaroğlu, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne girerken basın mensuplarının, “Bugün iddianamenin sizinle ilgili bölümü okunacak” demeleri üzerine, iddianameyi dinleyeceğini ve zamanı gelince savunmasını yapacağını belirterek, “Hep aynı şey. Değişen bir şey yok” dedi.



İsim krizi



Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, iddianamenin Kemal Alemdaroğlu'nun hukuki durumu ile ilgili bölümünü okurken, Alemdaroğlu ve Doğu Perinçek arasında geçen telefon görüşmelerini okudu. Savcı'nın telefon görüşmelerini okurken Perinçek ve Alemdaroğlu'nun isimlerini "Doğu ve Kemal" olarak söylemesi küçük bir krize yol açtı. Perinçek, soyadları okunmadan sadece isimlerinin söylenmesine itiraz etti. Perinçek, "ismimizi doğru okusun. Doğu, Kemal diye okuyamaz" dedi.



Savcının yine aynı şekilde okumaya devam etmesi üzerine Doğu Perinçek yeniden ayağa kalkıp "Soyadları yazıyor. Bize hiç bir yerde ismimizle hitap edemez. Soyadımızı okuyun" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanıkların telefon görüşmelerindeki isimlerinin soyadlarıyla beraber okunmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı Pekgüzel de "Aynı isimden bir tane olunca ismiyle okuyoruz. İddianamenin kısaltılmasını özellikle İşçi Partili avukatlar istemişti. Perinçek diye okuruz" dedi.



'Lütfen kesmeyin, oturun'



Savcı Pekgüzel yaşanan tartışmadan sonra isimleri soyadlarıyla okudu. Duruşmada Kemal Alemdaroğlu'nun avukatı Metin Çetinbay söz almak isteyince, mahkeme başkanı ''lütfen kesmeyin oturun" diyerek avukata söz vermedi. Duruşmada iddianemenin okunmasına devam ediliyor.



1794. sayfada ara



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde iddianamenin okunmasına 1794'üncü sayfada ara verildi. Sanıklardan Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk, Mehmet

Adnan Akfırat, Hayati Özcan, İbrahim Benli, Mahir Çayan Güngör, Yusuf Tunçer, Aydın Gergin ve Yusuf Beşirik ile ilgili bölümleri okundu. Selçuk'a ilişkin kısmın okunmasının ardından mahkeme heyeti, 1794'üncü sayfasına gelinen iddianamenin okunmasına ara verdi.

Heyet, daha sonra sanık ve avukatların taliplerini aldı. Bu taleplere ilişkin savcının görüşlerini de

dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.