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Perinçek, Vatan Partisi'ndeki istifaları değerlendirdi: Benim karşıma sahte solu getirmeyin; ben 1968 gençlik hareketinin lideriyim

"Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdir"

23 Ocak 2021 22:50

Vatan Partisi'ndeki peş peşe istifaları değerlendiren Doğu Perinçek, "Benim karşıma sahte solu getirmeyin. Ben 1968 gençlik hareketin lidereyim. Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdir. Silahlı mücadele girişimi başlayınca, onların karşısına ben çıktım ama gene çıkarım" sözlerini sarfetti. 

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Habertürk'te Eren Eğilmez'in moderatörlüğünü yaptığı programda Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cem Küçük ve Gökhan Hacır'ın sorularını yanıtladı.

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