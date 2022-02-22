Perinçek: Türkiye'nin Donetsk ve Luhansk'ı tanıması vazgeçilmez bir sorumluluktur

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'nın dün Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlıklarını tanıdığı Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin Türkiye tarafından da tanınması gerektiğini savundu.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Perinçek, "Ukrayna ve Yunanistan hükümetleri, Karadeniz ve Akdeniz'de ABD'nin bölge ülkelerine karşı ateşe sürdüğü aletlerdir. Ukrayna, Karadeniz'deki Yunanistan'dır. Yunanistan ise Akdeniz'deki Ukrayna'dır. Bu durumda Rusya'nın ABD tehdidine karşı yürüttüğü mücadele, Türkiye'nin de güvenliğine, özellikle Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan savunmamıza katkıda bulunuyor" diye konuştu.

Aydınlık'ın haberine göre Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin Rusya tarafından tanınmasının NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin önünü kestiğini ve ABD emperyalizmine darbe vurduğunu kaydeden Perinçek şöyle devam etti:

"NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, Türkiye için de ciddi bir tehdittir"

"Rusya'nın Karadeniz cephesindeki etkili atağından sonra, Türkiye, Doğu Akdeniz cephesinde daha güvenli bir konum kazanmıştır. Türkiye Hükümetinin bu devletleri tanıması, Türkiye'nin toprak bütünlüğü, mavi vatanımızı savunma, teröre karşı mücadele, Ekonomik Kurtuluş Savaşımız ve enerji güvenliğimiz açısından vazgeçilmez bir sorumluluktur. Çünkü NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, Türkiye için de ciddi bir tehdittir. ABD emperyalizmi, Karadeniz'de güçlenirse, Akdeniz'de başımıza bela olacaktır.

Ancak artık dost ve düşman herkes görüyor olmalı: Doğuya doğru genişleyen NATO, mezarına ilerleyen NATO'dur. ABD'nin sözde müttefiklerini kontrol örgütü olan NATO dağılıyor. NATO generalleri, bugün Türkiye'nin hapishanelerinde yatıyor. Türkiye, güvenliğini sağlamak ve gerçek dostlarıyla dayanışmasını güçlendirmek için NATO'dan çıkmalıdır."

"Türkiye hükümeti yaptırımlara kesinlikle katılmamalıdır"

Hükümete de çağrı yapan Perinçek, "Türkiye hükümeti, ülkemize yönelen tehdidi gerçekçi olarak ve cesaretle saptamak, bölgemizdeki cepheleşmenin bilincinde olmak sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Dünyanın içine girdiği bu zorlu süreçte tarafsız kalanlar bertaraf olacaktır. Türkiye hükümeti, Atlantik güçlerinin Rusya'ya karşı uygulamaya kalkışacağı yaptırımlara kesinlikle katılmamalıdır. ABD ve NATO'ya karşı kararsız tavırların bedeli ağır olur. Türkiye, bugün Karadeniz'deki tehdide karşı mevzilenerek, yarın Akdeniz'deki tehditlere karşı en doğru siyaseti izlemiş olacaktır" ifadelerini kullandı.