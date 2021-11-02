Perinçek'ten Erdoğan'a 'ABD'yle iş birliği' tepkisi: Hayretle karşıladım, çok yanlış

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Roma dönüşü gazetecilere, "Libya’da, Doğu Akdeniz’de Amerika’yla iş birliğimizi güçlendireceğiz." demesine tepki göstererek, "Hayretle karşıladım, bu çok yanlış. Doğu Akdeniz’de hangi iş birliğini güçlendireceğiz? Amerika açıkça Yunanistan’ın yanında." dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Perinçek, ABD'nin başının belada olduğunu belirterek, "Rusya’yla, Çin’le dünyanın çok büyük güçleriyle karşı karşıya olan, bölgemizde de yenilen ve tasını tarağını toplayıp gitmeyi tartışan bir Amerika var. Türkiye bu dengeleri çok iyi kullanarak buradan çıkabilir. Amerika’nın karşısında boyun eğmek için hiç bir neden yok ve Türkiye İkinci İstiklal Savaşı’ndan da büyük zaferle çıkacak o gözüküyor. Ama o zaferin maliyetlerinin düşük olması hükümetimizin kararlılığına bağlı. Ben bugünkü bocalayan politikayı çok yanlış görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Perinçek'in sözleri şöyle:

"Karadeniz’den, Akdeniz’den Türkiye’yi kuşatan bir Amerika var"

“Türkiye 2014-2015 yıllarından bu yana Amerika’yla sorunlarını silahla çözüyor. Bu en büyük gerçeğidir Türkiye’nin. Sayın Cumhurbaşkanının Roma dönüşü gazetecilere, ‘Libya’da, Doğu Akdeniz’de Amerika’yla iş birliğimizi güçlendireceğiz.’ demesini hayretle karşıladım, bu çok yanlış. Doğu Akdeniz’de hangi iş birliğini güçlendireceğiz? Amerika açıkça Yunanistan’ın yanında. Karadeniz’den Akdeniz’den Türkiye’yi kuşatan bir Amerika var. Namluların hepsi Türkiye’ye dönük. Dedeağaç’a bu kadar ciddi bir yığınak yapılıyorsa o silahlar patlar. O silahlar oraya yığılacak ve patlamadan orada paslanacak, böyle bir ihtimal yok.”

"Bugünkü bocalayan politikayı çok yanlış görüyorum"