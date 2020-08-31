Perinçek'ten 'doğal gaz keşfi' yorumu: ABD safında olanlar çok huzursuz oldular

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervini kendilerinin sevinçle karşıladığını, "ABD'nin safında olanların" ise bundan üzüntü duyduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Perinçek, İzmir'in İnciraltı semtinde partililerle bir araya geldi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değinen Perinçek, şöyle konuştu:

"Rusya iyi ki burada"

"Belirleyici çelişme, orada kaybettin mi kaybedersin, kazandın mı ufkun açılır ve gidersin. Doğu Akdeniz böyle bir değer kazandı. Dünya çapında da bir odak. Doğu Akdeniz'e kıyısı olanlar belli ama herkes burada. ABD'nin, Fransa'nın, Almanya'nın Doğu Akdeniz'e kıyısı yok ama burada. Rusya, iyi ki burada. Dostlar burada olsun. Dostlarımızla birleşerek ve öz gücümüzle, donanmamızla kara ve hava kuvvetimizle mavi vatanımızı korumaya Türkiye olarak kararlıyız. Önümüz açıktır, geleceğe güvenli bakıyoruz. Tarihi günler yaşıyoruz. Bu tarihi günlerden Türkiye, ordusuyla, milletiyle başarılı olarak çıkacaktır."

"Emekle bulduk, define bulmadık"

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfini de değerlendiren Perinçek, şunları söyledi:

"Hepimiz bunu sevinçle karşıladık. Bu milletin bir üyesi olup da böyle bir keşiften sevinç duymamak mümkün değil. Hasedi olanları, Türk milletinin umutlarını, özlemlerini paylaşmayanları gördük. ABD safında olanlar bundan çok huzursuz oldular. Sevinmediler, üzüldüler. Bunu da çok açık bir şekilde gördük. Bunu emekle bulduk, define bulmadık. Yıllardan beri araştırmalar yapıyoruz. Yoksa yoldan geçerken ayağımıza doğal gaz takılmadı. Bundan sonrası da emekle olacak. Doğal gazı bularak Batı Karadeniz'de bundan sonra emek vereceğimiz, üreteceğimiz bir iş keşfettik. Bu sevinç kaynağı. Arkası gelecek."