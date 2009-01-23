Perinçek savunması sırasında ağladı

Ergenekon davasının 41. duruşması Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda devam ediyor. Bugünkü duruşmada tutuklu sanıklardan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in savunmasının alınmasına devam edildi.



Perinçek, 'lobi' ve 'fabrikatör' adlı belgelerin kendisine ait olmadığı ve bu belgelerin arama tutanaklarında bulunmadıklarını söyledi. Perinçek, suç unsuru taşıyan 3 CD'nin ise polis veya Ergenekon savcıları tarafından ilave edildiğini öne sürdü. Perinçek, 'Asıl soruşturulması gereken de budur" dedi



Fabrikatör belgesi



Bilirkişi incelemesi yapılması halinde iddianamede adı geçen belgeleri kendisinin yazmadığının ortaya çıkacağını söyleyen Perinçek,"Lobi belgesi ilk kez bundan 8 yıl önce 12 Mayıs 2001 tarihinde Aksiyon dergisinde yayınlanmıştır. Bu belge Fehmi Koru'yu işaret ediyor. Hangi kirli kapağı kaldırsanız altından Fehmi Koru çıkıyor" diye konuştu.

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başkanı Vural Savaş, bir gazetede 'derin devlet Atatürk zamanında da vardı' sözlerinin yayınladığını kaydeden Perinçek, "Bu düşman uydurmasıdır. Böyle bir şey yok, o NATO döneminde oldu. Vural Savaş bilmeden yanlış yapmış kendisini uyarıyorum" şeklinde konuştu. Doğu Perinçek, Ergenekon örgütü belgesi olduğu ileri sürülen 'Fabrikatör' belgesinin Mehmet Eymür'ün yazdığı Analiz ve Sentez adlı kitaplarında geçtiğini iddia etti. Perinçek "Ergenekon tertibini düzenleyenlerin en büyük malzeme kaynağı Eymür'dür" dedi



‘Bizim de bir katkımız olsun’



Perinçek, Kemaliz ile alakalarının olmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Kendisini 'Atatürk'ün Bütün Eserleri' adlı kitaba adadığını ve Mehmet Perinçek'in, Rusya'da Atatürk ile 17 yazışmaya ulaştığını, İngiliz, Rus ve ABD arşivlerindeki Atatürk ile ilgili gizlenen belgeleri ortaya çıkardıklarını söyledi. Bunu daha önce kimsenin yapmadığını belirten Perinçek, "Katrilyonlarda kaynağı olan kurumlar bile yapmadı. Atatürk büyük bir devrimcidir, bunu bir tek İşçi Partisi anlamıştır. Dava dosyasının yükü ağır, bizim de bir katkımız olsun. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir kütüphanesi varsa bunu oraya koyun" diye konuştu.



‘Cumhurbaşkanı bile bana emir veremez’



Tuncay Güney ile hayatında bir kez bile görüşmediğini belirten Perinçek, "Türk ordusunun bir paşası, Tuncay Güney ile bana haber mi gönderecek. Güney, Fethullah Hocayla içli dışlı, sekreterliğini yaptığını söylüyor. Hüseyin Kıvrıkoğlu mu bana emir verecek, cumhurbaşkanı bile bana emir veremez. Ben İşçi Partisi'nin genel başkanıyım. Tuncay Güney, 'Doğu Perinçek bana Ergenekon'un merkez kadrosunu söyledi' diyor. Böyle bir şey asla olamaz, Lobi belgesinde iddia edilen alçakça fikirlerin işçi partisiyle en ufak bir bağlantısı olamaz" diye konuştu.



Videolu savunma



Mitinglerde yaptığı konuşmaların görüntülerini videolarını mahkemeye gösteren Perinçek, "İşte bunları delil gösteriyorlar. Türk bayrağını Diyarbakır'da dalgalandırdık. Suçumuz bunlar bizim" derken gözyaşlarını tutamadı. Saat 14.00'a kadar öğle arası veren mahkeme, talepleri alacak. Perinçek'in savunmasının alınmasına ise pazartesi devam edilecek.

