Perinçek: Rusya'nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır

Doğu Perinçek, "Rusya'nın askerî operasyonu, evet silahlıdır ama Rusya'nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'nin haberine gçre Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'nın NATO kuşatmasını yarmak için başlattığı harekata ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'dan dünyaya yayın yapan TASS ve RIA Novosti Haber Ajanslarının sorularını yanıtlayan Perinçek, "NATO'nun doğuya genişlemesi Türkiye için de tehdittir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya operasyon kararını nasıl değerlendirdiği sorulan Perinçek, şöyle konuştu:

"Putin, ABD'nin tehdidinin beyanatlarla durdurulamayacağını bilmektedir"

"Sayın Putin, ABD'nin tehdidinin beyanatlarla durdurulamayacağını bilmektedir. Rusya'nın askerî operasyonu, evet silahlıdır ama Rusya'nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır. Tıpkı Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarmasında kullandığı silah gibi. Rusya'nın kararlılığı, Karadeniz'e barış getirmenin ötesinde Doğu Akdeniz'de de ABD tehdidine darbe indirmekte ve Türkiye'yi ferahlatmaktadır. NATO'nun doğuya genişlemesi Türkiye için de tehdittir"

"Doğuya ilerleme gayretindeki NATO, mezarına giden NATO'dur"

Vatan Partisi olarak gelişmelere Türkiye'den baktıklarını, Türkiye'den bakışın aynı zamanda Yükselen Asya Uygarlığı açısından bakış olduğunu ve insanlığın geleceğinin burada olduğunu ifade eden Doğu Perinçek, "NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, İran, Suriye, Irak, Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri, bütün Asya ve Çin için de tehdittir.NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, Afrika ve Latin Amerika için de tehdittir. Doğuya ilerleme gayretindeki NATO, mezarına giden NATO'dur. Vatan Partisi, 18 Şubat 2022 günü NATO'dan çıkma talebini Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin değerlendirmesine sunmuş ve dünya kamuoyuna ilan etmiştir" diye konuştu.

Putin'in ABD'nin NATO'yu doğuya doğru genişletme sevdasından vazgeçmediğini gerçekçi olarak saptadığını ifade eden Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, şöyle konuştu:

"Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor"

"Rusya'nın askerî operasyonu, evet silahlıdır ama Rusya'nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır. Tıpkı Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarmasında kullandığı silah gibi. ABD'ye karşı Karabağ'ın kurtarılmasında, Kazakistan darbesinin bastırılmasında, Afganistan'ın kurtarılmasında, "Kürdistan" adı altında İkinci İsrail Devletini kurma girişiminin bozguna uğratılmasında ve Libya'da kullanılan silah, bir model oluşturmuştur. Bütün bu askerî kararlılıklarda Rusya, Türkiye, İran, Suriye, Irak, Kazakistan, Azerbaycan ve uzaktan Çin'in birlikteliği var. Putin, barış ve huzur getiren modeli uygulamaya devam ediyor ve ABD'nin NATO'yu Doğu devletlerinin ve milletlerinin üzerine sürme girişimini bozguna uğratıyor"

Yeni bir dünyanın insanlığın silahlı, siyasal ve ekonomik girişimleriyle kurulduğunu belirten Perinçek, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Yeni bir Dünya kuruluyor"

"Ukrayna da bugün kendisini ateşlere süren ABD güdümlü hükümetten kurtulacak ve Karadeniz barışı içindeki yerini alacaktır. Yaşanan gelişme, Karadeniz'e barış getirmenin ötesindedir. Yeni bir Dünya kuruluyor. ABD'nin dünya efendiliği iddiası çökmektedir. Dolar saltanatının sonuna gelinmiştir. Millî devletlerin bağımsızlığını güvence altına alan, insancıl, kamucu, paylaşmacı, barışçı Asya Uygarlığının yükselişini Türkiye'den selamlıyoruz. Biz Türkiye olarak, yeni uygarlığın kurucuları arasındaki yerimizi alacağız. Buna kimsenin şüphesi olmasın."