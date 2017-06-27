Perinçek "Okullarda mescit zorunluluğunu" Danıştay'a götürüyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eğitim kurumlarında mescit bulunması şartı getirilen yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvuruda bulunacaklarını açıkladı. İran'da evrim teorisinin derslerde işlendiğini belirten Perinçek, "Bu Türkiyemiz için büyük bir utanç ve büyük bir acı, geleceğimiz için son derece karanlık" ifadelerini kullandı.

Oda TV'nin haberine göre, KRT'de Çağlar Cilara'ya açıklama yapan Perinçek, eğitim sisteminde değişikliklere ilişkin yürütülen tartışmalarla ilgili Cilara'nın yayınına telefonla bağlanarak, evrim teorisinin müfredattan çıkarılmasına İslam alimi İbn Haldun'dan örnekler vererek karşı çıktı.

"Türkiyemiz için büyük bir utanç"

Perinçek, "14. yüzyılın sonları ve 15. yüzyılın başlarında yaşayan bir İslam alimi İbn Haldun, bundan 500 sene evvel evrimi ilk defa ortaya koyan insanlardandı. Hatta, evrimin ötesinde cansızdan canlının kimyasal süreçlerle ortaya çıktığını, oradan sonra da ilkel bir takım hayvanlardan ve tek hücreli hayvanlardan insana doğru bir evrimin yaşandığını İbn Haldun'un Mukaddimesi'nde okuyabiliyoruz. Mutezile dediğimiz ekolün alimleri evrim teorisini ortaya koydu ve bunlar Müslüman dünyasında yetişmiş insanlardı. 800-900 sene önce evrimi bilimsel bir gerçeklik olarak ortaya koyan İslam alimleri var, İslam dünyası var. Bugün İran'da evrim teorisi okutuluyor. Bu gerçekliğe rağmen bunu reddeden bir eğitim müfredatı girişimi var. Bu Türkiyemiz için büyük bir utanç ve büyük bir acı, geleceğimiz için son derece karanlık" yorumunu yaptı.

"Derhal Danıştay'a başvurumuzu yapıyoruz"

Perinçek, anayasanın, okullarda eğitim ve öğretim dışı hiçbir faaliyet yürütülemez şeklinde bir maddesinin olduğunu hatırlarak, tüm okullarda mescitleri zorunlu kılan düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay'a başvuru yapacaklarını söyledi.

Perinçek, "Derhal Danıştay'a başvurumuzu yapıyoruz. Dilekçemizi hazırladık" dedi.

Perinçek, Kuran'daki ceza ve insanlar arası ilişkileri içeren, ukubat-muamelat derslerinin de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ünite olarak yerleştirilmesine karşı çıktı.