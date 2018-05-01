Perinçek: Kılıçdaroğlu ittifak teklifimi kabul etti; 'Cumhurbaşkanı adayımız olun' dedim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Perinçek, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere ilişkin olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştünü belirtti. Perinçek, Kılıçdaroğlu'na ittifak teklifinde bulunudğunu belirterek, CHP, Vatan Partisi ve İYİ Parti ittifakının bir cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini vurguladığını dile getirdi. Perinçek “Öyle 4-5 cumhurbaşkanı adayı çıkartalım, ikinci turda birleşelim; millet buna oy vermez. Millet çözüm istiyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘Siz de bizim Cumhurbaşkanı adayımız olun’ dedim. Sayın Kılıçdaroğlu ‘CHP, İYİ Parti, Vatan Partisi ittifakı önerisini kabul ediyorum. Ama ikna etmemiz lazım’ dedi” iddiasında bulundu.

Duvar'da yer alan habere göre, Perinçek, “Bugün anketçiler partileri ‘7-8 parti bir araya gelin, birbirinizi destekleyin, milletvekili yapın’ gibi girişimlere yöneltiyorlar. Bu girişim bazılarının birbirini milletvekili yapmasına yarayabilir ama buradan hükümet çıkmaz. Cumhur ittifakının karşısına cümbüş ittifakı çıkartarak bir hükümet kuramazsınız, bunu görelim” dedi.

Geçen hafta Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü, Vatan Partisi, CHP ve İyi Parti’nin ittifak yapması önerisinde bulunduğunu söyleyen Perinçek, şöyle konuştu:

“Bizim önerimiz, bir milliyetçi-halkçı hükümet olmak için güç birliği yapalım. Türkiye’nin önünde Atatürk’ten başka bir çözüm yok. Atatürk, devrim demek. Türkiye’nin önünde devrimci çözüm var. Siz sekiz tane birbirine uymayan, birbirini milletvekili yapmak, Meclis’e sokmak dışında ortak paydası olmayanlarla bu milletin karşısına çıkarak bir çözüm yaratamazsınız. Ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu’na da belirttim. Ama doğru bir program etrafında, o da belli, vatanın bütünlüğünü sağlayacağız, terörü bitireceğiz, üretim ekonomisini inşa edeceğiz, komşularla işbirliği yapacağız, aydınlanma ve laikliği sağlayacağız ve Türkiye Avrasya’daki yerine yerleşecek. Böyle basit, 4-5 maddelik milliyetçi-halkçı bir programla bir araya gelmeliyiz.”

‘Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayımız olun’ dedim

Önerdiği CHP, Vatan Partisi ve İYİ Parti ittifakının bir cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini vurgulayan Perinçek, “Öyle 4-5 cumhurbaşkanı adayı çıkartalım, ikinci turda birleşelim; millet buna oy vermez. Millet çözüm istiyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘Siz de bizim Cumhurbaşkanı adayımız olun’ dedim. Sayın Kılıçdaroğlu ‘CHP, İYİ Parti, Vatan Partisi ittifakı önerisini kabul ediyorum. Ama ikna etmemiz lazım’ dedi” iddiasında bulundu.

Perinçek, şunları anlattı: “Sayın Kılıçdaroğlu ‘Ben buna varım, ikna edelim’ dedi. ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olmam’ da demedi. Ben başka bir partinin işine karışmak istemiyorum ama CHP’nin kendi genel başkanını Cumhurbaşkanı adayı göstermemesi bizim parlamenter hükümet geleneğimizle ve CHP geleneğiyle hiç bağdaşmıyor. Atatürk, İnönü, Ecevit CHP’nin genel başkanı ve hükümetin başıydılar. Genel Başkan, hükümet başkanı olsun diye seçiliyor. Genel Başkan sadece kavga etmek için seçilmiyor ki. Genel Başkan kavga edecek, hükümetin başı başkası olacak, bu olmaz. Cumhurbaşkanı tarafsız olamaz, artık eski Cumhurbaşkanı değil, hükümet başkanı, yani aynı zamanda Başbakan’ın görevlerini de üstleniyor. Anayasada artık programı yapan, hükümeti kuran cumhurbaşkanı var.”

‘Madımak’ta rolleri olan insanlar var’

Perinçek, “Sadece CHP ile ittifak içinde olur musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Olabiliriz tabii buna ben hayır demiyorum ama ben Meclis’e girme çözümü değil, hükümet olma ve Türkiye’yi buradan çıkartma çözümü öneriyorum. Oy da burada. Eğer bu seçim 5-6 ay içinde olsaydı bu çözüm, 5-6 ay içinde gerekli birikimi yaratabilirdi. Belki 2 ay içinde de yaratabilir ama bunun garantisi, CHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi’nin birlikte seçime girmesidir. Diyorlar ki ‘Saadet Partisi de olsun’. Olabilir ama ben tutarlı bir beraberliğin önemli olduğu kanısındayım. Rakamları toplamaktan çok doğru bir program önemli. ‘Ben laiklik yapacağım’ diyorsunuz ama burada Madımak olayında rolleri olan insanlar var, nasıl laiklik yapacaksınız, nasıl onunla hükümet kuracaksınız? Ben hükümet kurmayı düşünüyorum, birbirimizi mebus yapmayı düşünmüyorum. Size millet demez mi, laiklik yapacağım diyorsunuz ama Madımak’ı yakanlarla hükümet kuruyorsunuz. Tayyip Erdoğan’ın karşısına Tayyip Erdoğan’a benzeyen unsurlarla nasıl çıkacaksınız da onu alt edeceksiniz.”

Perinçek, “AK Parti ile ittifak yapmayı düşünür müsünüz?” sorusuna ise “AKP çıkmazda. Türkiye AKP ile önünü açamayacak ve AKP yönetimi devam edemeyecek. Bizim AKP dışında çözümler üretmemiz lazım. AKP ekonomide çıkmazda, kendisi ‘deprem’ diyor. İkincisi AKP bu Suriye düşmanlığıyla Türkiye’nin hangi güvenlik sorununu çözecek? Onun için bizim AKP dışında güçleri bir araya getiren ve büyük bir kuvvet yaratan çözümler üretmemiz lazım” yanıtını verdi.