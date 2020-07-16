Perinçek'in '15 Temmuz toplantısı' iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek , 15 Temmuz gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü'nde müdürlerin bir toplantı yaptığını ve toplantıdan çıkan kararın "TSK darbe yapmıştır, polis askere karşı koymaz" olduğunu öne sürdü. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak bu iddiayı şiddetle reddediyoruz" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Habertürk kanalında 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde yayınlanan programda, 15 Temmuz 2016 gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emniyet müdürlerinin toplantı yaptığı, bu toplantıda "TSK darbe yapmıştır, polis, askere karşı koymaz" şeklinde çıkan kararın, mesajla tüm emniyet mensuplarına gönderildiği yönünde 'asılsız bir iddiada' bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İfade etmek isteriz ki Türk Polis Teşkilatı olarak bu iddiayı şiddetle reddediyoruz. Bırakınız Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını, taşra teşkilatı da dahil hiçbir kademesinde iddia edildiği gibi bir konu gerçekleşmemiştir, benzer bir şifai emir de verilmemiştir. Hal böyle iken aradan geçen 4 yıl içerisinde yapılan yargılamalar ve tanık beyanları da dahil olmak üzere maddi hiçbir delil de ortada yokken böylesine yanlış, asılsız, mesnetsiz, zan altında bırakmaya dönük iddianın hangi amaçla ortaya atıldığı anlaşılamamıştır."