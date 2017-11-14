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Perinçek: Fethullah Gülen bana 5 milyon dolar teklif etti!

"13 kişilik bir heyet geldi. Başlarında Yazarlar Vakfı Başkanı Latif Erdoğan vardı"

14 Kasım 2017 00:24

Doğu Perinçek, Fethullah Gülen'in kendisine görüşmek için 5 milyon dolar teklif ettiğini iddia etti.

Beyaz TV’de Uyan Türkiye’m adlı programa katılan Perinçek'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Bana 1996 yılında 13 kişilik bir heyet geldi. Başlarında Yazarlar Vakfı Başkanı Latif Erdoğan vardı. 'Siz Fethullah Gülen'le buluşsanız kimse kimsenin ayağına gitmese bir kahve içseniz gazeteciler gelip birer fotoğraflarınızı çekse Türkiye'de barış için çok yararlı olur bunu öneriyoruz' dediler. Ben de bunun gereğinin olmadığını söyledim. İki gün sonra onların televizyonda çalışan bir emekli subay telefon etti 'niye reddettiniz? 5 milyon dolardan başlar' dedi.

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