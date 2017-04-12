Perinçek: "Evet" diyorsanız, cehennemdeki yerinizi ayırın

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Aydınlık yazarı Doğu Perinçek, ABD’nin Tomahawk füzeleriyle referandumda ‘Evet’ cephesini vurduğunu iddia ederek, “ABD-İsrail cephesi, şer cephesidir. Şer cephesine 'Evet' diyorsanız, cehennemdeki yerinizi ayırın" dedi.

Perinçek'in "ABD ve İsrail saldırganlığına HAYIR HAYIR HAYIR!" başlığıyla yayımlanan (12 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Halk Oylamasına dört günümüz kaldı.

Hayır oyları yükselişte.

Tomahawk füzeleri Evet oylarını da vurdu.

Türk milleti, Suriye ile birlikte Türkiye’yi vuran Tomahawk füzelerine nasıl evet der? Demiyor.

ABD’nin Tomahawk füzelerine göğsünü siper edenler, Hayır diyor.

Vurun mührünüzü Hayıra!

Bozun Amerikan İsrail tuzaklarını

Tayyip Erdoğan yönetimi, ABD ve İsrail yandaşlığına evet diyerek, Türk milletini karşısına aldı.

Müslüman alemini karşısına aldı.

Mazlumlar Dünyasını karşısına aldı.

AKP seçmenini karşısına aldı.

MHP seçmenini karşısına aldı.

Tayip Erdoğan yönetiminin ABD ve İsrail saldırganlığına teslim olması, Hayır oylarını şahlandırdı.

Değerli Vatandaşımız, izin vermeyin teslimiyete!

Tayyip Erdoğanları ABD’nin elinden kurtaracak olan da sizin Hayır oylarınızdır.

Bozun Amerikan ve İsrail tuzaklarını, vurun Hayır mührünü!

Bir mühür de siz vurun teröre hayır diye

ABD terörünü destekleyenler işte ortada: PKK/PYD, IŞİD, El Nusra ve ne kadar terörist varsa hepsi! Onlar küçük teröristlerdir!

İşte görülmüştür, ABD teröristlerin ağababasıdır. İsrail, teröristlerin ele başıdır. Büyük teröristler, ABD ve İsrail’dir.

Vurun Hayır mührünü, bir mühür de siz vurun büyük teröristlerin tepesine!

Vurun Hayır mührünü, küçük teröristlerin cümlesine!

Hiçbir vatandaşımıza ABD terörüne Evet demeyi yakıştırmıyoruz.

Vurun o zaman Hayır mührünü ABD ve İsrail saldırganlığına!

Şer cephesine hayır!

ABD’nin Tomahawk füzelerini kimler alkışladı, görmediniz mi?

İsrail en başta, sonra PKK/PYD, IŞİD, terör örgütlerinin cümlesi!

Teröristlere bir Evet oyu da siz verecekseniz, o Evetin hesabını ne milletinize, ne komşularımıza, ne insanlığa, ne de vicdanınıza veremezsiniz! Ömrünüz boyunca azap çekmeye hazır olun!

ABD-İsrail cephesi, şer cephesidir.

Şer cephesine Evet diyorsanız, cehennemdeki yerinizi ayırtın!

Siz vatandaşlarımıza Şer cephesine Hayır demek yakışır.

Vurun mührü Hayıra!

Vicdanınızdaki cennette yaşamak için bir Hayır mührü de siz vurun Şer cephesine!

Utanca hayır, gurur için hayır

Son dört güne bu ortamda giriyoruz.

Evet ile Hayır arasındaki saflaşma artık apaçık.

ABD ve İsrail’in Mazlumlar Dünyasını bombalamasına evet diyorsanız, mührünüzü Evete basın. Dikkat, zalimlere evet diyorsunuz, Bu utanç size yeter!

ABD’nin bombardımanına Hayır diyenler, mührü Hayıra basacak. Bu gurur evlatlarınıza bırakacağınız gururdur.

Türk milleti, utanca Hayır diyecektir ve gururunu korumak için mührü Hayıra basacaktır.

Onurumuz için, gururumuz için, başı dik yaşamak için, milletçe Hayır diyoruz!

Vurun mührünüzü Hayıra!

