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Perinçek: CHP'nin yürüyüşünü, milli bir yürüyüş olarak görmüyoruz!

"HDP ile birlikte yürürsen ABD planlarının içinde olursun."

19 Haziran 2017 12:12

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanması sonrası başlattığı “Adalet Yürüyüşü” ile ilgili olarak, “CHP'nin yürüyüşünü, milli bir yürüyüş olarak görmüyoruz" dedi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Perinçek sözlerinin devamında şunları söyledi: 

“Türkiye’de bir iç kargaşa, çatışma yaratma ve böylece Kürdistan’ın bağımsızlığının ilan edilmesi için gerekli ortamı hazırlama, Türkiye’nin direncini kırma, HDP-PKK ile CHP’nin ortaklığı yönünde bir yürüyüş. Bu nedenle Vatan Partisi olarak bu yürüyüşü milli bir yürüyüş olarak görmüyoruz. Türkiye’nin birliğine bütünlüğüne, terörün tasfiyesine, cumhuriyetin korunmasına, laikliğin elde edilmesine, hukuk devletine hizmet eden bir yürüyüş olarak görmüyoruz” 

ETİKETLER

Doğu PerinçekVatan PartisiCHPKemal KılıçdaroğluEnis BerberoğluAdalet Yürüyüşü

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