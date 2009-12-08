Perinçek: Cezaevinden aklanarak çıkacağız

Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, cezaevinden aklanarak çıkacaklarını savunarak, ''Mahkeme heyetinin tarafsız olmadığı bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır'' dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada çapraz sorgusuna devam edilen Osman Yıldırım, verilen aranın ardından tekrar sanık kürsüsüne çağrıldı. Ancak Doğu Perinçek söz istediği için Yıldırım tekrar yerine alındı.

Perinçek, ''bugün burada mahkeme heyetine başkanlık yapan hakim Hasan Hüseyin Özese tarafından Türk yargısına, Cumhuriyete, Türk milletine, Türk halkına, Atatürk'e karşı psikolojik savaş yürütüldüğünü'' ileri sürerek, Atatürk'e alçakça, sözlü hakarette bulunduğu için hüküm giyen Osman Yıldırım'a ''Osman bey'' diye hitap edildiğini kaydetti.

Osman Yıldırım'ın, savcıların ''Osmanı'', hakimlerin ise ''Osman beyi'' olduğunu ifade eden Perinçek, ''Danıştay'a saldırıdan hüküm giymiş, kız kardeşini öldürmüş, öz yeğenini pazarlamaktan, fuhuştan hüküm giymiş kişiye 'Osman bey' denilmiştir'' ifadesini kullandı.

Bu sırada Osman Yıldırım, Perinçek'in söylediklerine küfür ederek tepki gösterdi. Yıldırım, ağzı jandarmalar tarafından kapatılarak salondan dışarı çıkarıldı.

Sanık Osman Yıldırım'ın avukatı Murat Eke ise bu davanın henüz bitmediğini, devam ettiğini belirterek, itiraz etmek istedi.

Konuşmasına devam eden Perinçek, ''Hepsini siliyorum. Atatürk'e hakaret etmiş bir kişiye sabahtan akşama kadar 'Osman bey', 'Osman bey' denmiştir. Burada devamlı ona kuvvet verilerek, rahatlatılmak istenmiştir. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir hakim olabilir mi? Atatürk devrimlerinin yanında olmayan bir savcı olabilir mi?'' diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese ise ''Biz herkese aynı şekilde hitap ediyoruz'' dedi.

Bunun üzerine Perinçek, ''Siz bize 'bey' diyerek kişiliğimize bir şey katamazsınız. Gidin Yargıtayın koridorlarında dolaşın bakalım. Ben Atatürk'e hakaret eden birine 'Osman bey' dedim diye dolaşabilecek misiniz? Boyunuzu göreyim. Mahkeme heyetinin tarafsız olmadığı bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Türk adaletini tiyatroya çevirdiniz. Üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu, çapraz sorguda gizli tanık ile ilgili Osman Yıldırım'a 8 soru sorarak kimliğini açığa vurdu'' şeklinde konuştu.

-''BU TERTİBİN İÇİNDE OLAN HERKES PERİŞAN OLACAK''-

Bu arada hakim Sedat Sami Haşıloğlu konuşmasına müdahale etmek isteyince Perinçek, ''Bakın hakim değil. Dinlemiyor. Burada tiyatro mu oynanıyor'' dedi.

Gizli tanık 9'un bombayı Oktay Yıldırım'dan aldığını, Osman Yıldırım'ın ise bombaları Muzaffer Tekin'den aldığını söylediğini dile getiren Perinçek, şunları kaydetti:

''Siz gizli tanık 9 ile Osman Yıldırım'ın ayrı adam olduğunu ileri sürerek, bir tiyatro oynatırsanız burada maddi gerçeğe ulaşılamaz, savunma yapılamaz. Bu tiyatroya son vermemeniz, gizli bir tertibin içinde olduğunuzu gösterir. Bu suçtur. Bir insan hem sanık, hem gizli tanık olamaz. Buna hukuk denemez. Burada tarafsızlığınızı yitirmişsinizdir. Bu peydahlanan gizli tanık diye oradan buradan uydurulmuş adamlara açıkça yardım ediyorsunuz. Siz onun avukatı mısınız? Perişan olacaksınız. Bu tertibin içinde olan herkes perişan olacak. Bu tertip yıkılmıştır. Biz buradan aklanarak, aslanlar gibi kahraman olarak çıkacağız. Bu tertibin içinde olanlar yargılanacak. Sizin burada her yaptığınız iş Tuncay Güney'e benziyor. Siz Tuncay Güney'e layık yargıçlarsınız. Kesinlikle yargılanacaksınız. Bir sene sonra bu fotoğrafa ben iftiharla, siz mahcup olarak bakacaksınız.''

Hakim Özese'nin önüne gelen evrakları incelemeden, bakmadan imza attığını iddia eden Perinçek, ''Siz önünüze gelen her evraka bakmadan imza mı atarsınız? Ferit İlsever ile Doğu Perinçek'in ev telefonlarını suç işlemelerine engel olmak için, önünüze gelen dinleme kararına imza atıyorsunuz. Cezaevinde olan bir insanın telefonunu dinleyerek hangi suçu engelleyeceksiniz? Cezaevindeki telefonunu dinlemeniz yeterli değil mi?'' dedi.

Perinçek, mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürerek, mahkemeyi reddettiğini söyledi.

Red talebini tutanaklar çıktıktan sonra yazılı olarak mahkemeye sunacağını ifade eden Perinçek, ''Bunun için zaman istiyorum. Tutanaklar çıktıktan sonra 'Osman bey' sözlerine bakacağım. O doğrultuda yazılı olarak bu talebimi ileteceğim'' diye konuştu.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Hasan Hüseyin Özese, Perinçek'in bu celse verdiği beyanlar nedeniyle duruşma tutanaklarının çıkarılması için, duruşmayı 10 Aralık Perşembe günü saat 09.30'a bıraktıklarını belirtti.