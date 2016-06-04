Doğu Perinçek: Artık başkası genel başkan olsun diye toplantılar yapıyoruz, bir isim üzerinde uzlaşılırsa çekilebilirim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Samsun’da yaptığı konuşmada genel başkanlığa aday olmayabileceği sinyali verdi. Partisinin Ekim ayındaki kurultayında bir başka isim üzerinde uzlaşılması halinde aday olmayabileceğini söyleyen Perinçek, “İnşallah bu ekim kongresinde böyle bir şey yaparız ve hepimiz mutlu oluruz” ifadelerini kullandı. Perinçek, partisinde ‘artık görevi başkası üstlesin’ diyerek toplantılar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

1998 yılında CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Ricky Martin’in o yıl düzenlenen Dünya Kupası için seslendirdiği şarkıyla kurultay salonuna inmesine atıfta bulunan Perinçek, Vatan Partisi’nde manken, artist genel başkan adayının, Ricky Martin gibi merdivenlerden koşarak inen bir adamın, ‘Tayyip Erdoğan gibi birisini bulalım’ anlayışının olmadığını belirtti.

"Bizim sana ihtiyacımız var' diyorlar"

Partisinde başka birinin görev alması için yaptıkları toplantılara değinen Perinçek, Vatan Partililerin kendisine “Türkiye çok kritik bir döneme girdi. Bu dönemde bizim sana ihtiyacımız var. Sen böyle bir kararı kendi başına alamazsın. Bunu kabul etmiyoruz” dediklerini söyledi.

Perinçek, “Savaş döneminde, savaşa göre bir genel başkan seçmeniz lazım.” diye konuştu.

“40 yıldırı Hint fakiri gibi çile çekiyorum”

“Ben 40 yıldır bir Hint fakirinin çivinin üzerinde yatması gibi bir genel başkanlık yaptım” diyen Perinçek, sözlerinin şöyle devam etti:

“Böyle bir genel başkanlıktan hoşlanacak bir adam tanımıyorum. Bilgime, kültürüme, felsefeme bakarsak genel başkanlıktan hoşlanan bir adam olmayacağımı görebiliriz. Arkadaşların, bizi sen birleştiriyorsun, siyaseti sen toparlıyorsun, program ve stratejileri üretmemize sen önderlik ediyorsun. Bunu yapmaya mecbursun dedikleri için ben o çivilerin üzerinde yatmaya bu güne kadar yatmaya devam ettim ama oradan da kurtulmak çok istiyorum. Bunu da belirtmek isterim.”