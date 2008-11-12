'Perinçek ailem gibi, yardımcı olmak görevim'

Ergenekon davasının en önemli sanıklarından biri olan İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek’in avukatlarından biri hükümete yakınlığıyla tanınan işadamı Ethem Sancak’ın eşi.Aslında Ethem Sancak ile Doğu Perinçek’in yolları 1980’li yıllarda kesişiyor. Perinçek’in lideri olduğu Aydınlık hareketinde yer alan Ethem Sancak eski bir Maocu... Sancak basına yaptığı açıklamalarda o yılları ’yollarımız ayrıldı’ olarak değerlendiriyor. Şu an kendisini ’Tayyip Erdoğan sevdalısı’ olarak tanımlıyor. Medya patronu Sancak, Star gazetesinin sahibi. Star gazetesi ise Ergenekon soruşturması sürecinde gizli belgeleri yayınlayan, sanıklar hakkında en sert haberleri hazırlayan üslubuyla dikkat çekiyor.Ethem Sancak’ın bir başka özelliği ise Ergenekon iddianamesinde ’tanık’ olarak adının geçmesi. Hatta iddialara göre Sancak sayfalarca ifade vermesine rağmen ’hatırlı kişiler’ sayesinde ifadesinin sadece 2 sayfası iddinameye girdi. Hatta Tuncay Güney’in 2001’de Serdar Adil Saçan’a anlattığı Ethem Sancak ile ilgili ifadeler ve video kayıtları da görmezden gelindi ve iddianameye alınmadı. Aynı zamanda Ergenekon tanığı olan ünlü işadamının eşi Nurperi Sancak, davanın 45 no’lu sanığı Doğu Perinçek’in avukatlığını yapıyor. Hatta ilk duruşmaya müvekkilinin eşi Şule Perinçek ile gitti. Eşi ile boşanma aşamasında olan Nurperi Sancak, sorularımızı şöyle yanıtladı.Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1984’te Aydınlık Dergisi’nin basın davalarını görmeye başladım. Orada çok iyi ceza hukukçularıyla çalıştım. Bugün iyi bir ceza hukukçusu olduysam o yılların eseridir. 1991’de Aydınlık Dergisi’nin davalarına bakmamaya başladım.Hiçbir zaman onlarla bağlantım kesilmedi. İnanan, üreten, çalışan gazeteciler, avukatlar olarak aile gibiydik. Gözümü açtığım yer burasıydı. 25-30 yıllık ilişkilerimiz bunlar. Arkadaşlarımız tutuklanınca tabii ki arkadaş olarak görevimizi yerine getirdik.Ethem Bey hâlâ resmi eşim. Ben kendi kimlik ve kişiliğim ile varoldum. Bizim 25 -30 yıllık ilişkilerimiz ile ailevi konularımız karıştırılıyor. Biz farklılıklarımız yüzünden sıkıntı çekiyoruz. Çocuklarımız da bunu yaşıyor. Ama burada bir tarafta ailevi ilişkimiz öbür tarafta ise şu anda yürüyen bir dava var. İki kavram birbiriyle karıştırılıyor. Nasıl Ergenekon’da kavramlar karıştırılarak ortaya konmuş bir davaysa aynı kavram karışıklığı ailevi ilişkilerim ile mesleki ilişkilerim karıştırılarak kurulmaya çalışılıyor.Beyefendiyle olan süreç bizim sürecimiz. Görünür bir kişi olması, medya sahibi olması farklı, benim hukukçu kimliğim ve Doğu Perinçek’in avukatı olmam başka bir şey. Bu kavram kargaşası devam ediyor ama hepsi bitecek. Ergenekon davası da bitecek, insanlar tahliye olacak. Avukat kimliğim ile burada görünmek istiyorum. Ama medyada farklı gösteriliyorum. Fotoğrafım konuyor, eşinden boşanamayan bir eş olarak gösteriliyorum. Bu hoş değil. Beyefendiyle hukukumuz bizim özel alanımız ve medyaya girmemesi gerekir.Evet, beyefendinin bu yönde açıklamaları oldu. Ancak yollarımız ayrıldı sözüne pek inanmıyorum çünkü insanlar doğrularıyla yaşar. Ben de Doğu Perinçek’in şahsının ve Türkiye’nin savunulması için bu davada bulundum. Perinçek’in avukatıyım çünkü Ergenekon adı altında başlayan süreç bence Türkiye’nin gerçeklerine uymayan, Türkiye’nin dar boğaza sokulmasıyla ilgili bir süreç.Beyefendi Ergenekon kapsamında tanık sıfatıyla çağrılmış ve ifade vermiş. Bu haberler ve beyefendinin ifadeleri basında yer aldı. Söyleyeceklerini söylemiş. Akfırat’ın talebini mahkeme değerlendirip karar verecek.Tuncay Güney’in ifadeleri var bir de... Hatta ifadelerinin eksik olarak iddianameye konduğu da söyleniyor. Güney’in Sancak hakkında bilgi verdiği iddia ediliyor. Sancak ile ilgili iddialar sadece ifadesinin alınmasıyla sınırlı görünmüyor.Güney ile ilgili bütün haberleri takip ettim. İddianamedeki ifadelerini okudum. Ruh sağlığı yerinde olmayan ve kullanılan bir insan olduğu izlemini edindim. Beyefendinin Tuncay Güney ile görüşüp görüşmediğini bilemeyiz. Güney’in mahkemeye gelmesi halinde neyin ne olup olmadığını göreceğiz. Dosyanın eksik olduğu iddiası var. Mahkeme kabul ederse iddialar daha net anlaşılacak. İddialar her zaman olur ve hukuk ise bunu çözmeye çalışır. Bu konuları telefonda daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü bu konuların gazetelerde yer almasını istemezken, gazetelerde haber yayınlanmadan beni karşı tarafın avukatları aramaya başlayacak. Telefonlar dinleniyor. Bu konuya hassasiyet gösterilmesini istiyorum. (Vatan)