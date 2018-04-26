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Perinçek: 100 bin imza için zor diyorlar, zor bizim işimiz

"Birikimimiz bu süreci yönetmek için yeterlidir"

26 Nisan 2018 13:19

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerek duyulan 100 bin imza için çağrı yaptı. Perinçek, “100 bin imza için zor diyorlar. Zor bizim işimiz. Biz zorlu günlerin partisiyiz” dedi.

Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre,  15 Temmuz darbe girişiminin karşısında durduklarını söyleyen Perinçek, sözü Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan 100 bin imzaya getirerek şunları söyledi, “Zorluklardan korkmuyoruz. Birikimimiz bu süreci yönetmek için yeterlidir. 100 bin imza için zor diyorlar. Zor bizim işimiz. Biz zorlu günlerin partisiyiz. Hazırlıklarımız tamam ve buradan bütün öncülere, partimize sesleniyoruz. Sakarya Savaşı gibi öncülerin savaşını veriyoruz. Nasıl ki dün Sakarya Savaşı’nda subaylar mitralyözlerin üzerine koşmuşsa bugün de biz, öncüler; işçisini, çiftçisini, Mehmetçiğini, milletini bu günlerden kurtaracaktır” dedi.

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