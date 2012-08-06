Periler, güle oynaya çeyrek finale

2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finale kalmayı garantileyen A Milli Kadın Takımımız, A Grubu’ndaki son maçında Hırvatistan'ı 70-65'lik skorla mağlup etti ve grubunu 2. sırada tamamladı. Periler'in çeyrek fibaldeki rakibi son Avrupa Şampiyonu Rusya...

2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda ilk maçında Angola’yı 72-50 mağlup eden Potanın Perileri, ikinci karşılaşmasında da Çek Cumhuriyeti’ni 61-57’lik skorla yenip ikide iki yapmıştı. Millilerimiz, gruptaki üçüncü maçında son 4 Olimpiyat Şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşmış mücadeleden 58-89 mağlup ayrılmıştı. Ay-yıldızlılarımız ardından ilk üç maçından da galibiyetle ayrılmış olan Çin’i 82-55 gibi rahat bir skorla yendi.

Gruptaki son karşılaşmasında Hırvatistan ile karşılaşan Potanın Perileri, kıyasıya mücadeleye sahne olan maçta rakibini 70-65 yendi ve A Grubu'nu 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.