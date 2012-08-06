T24 LogoT24 Logo
Spor

Periler, güle oynaya çeyrek finale

Grubunu 2. sırada tamamlayan millilerimizin çeyrek finaldeki rakibi, B Grubu 3.'sü Rusya oldu

06 Ağustos 2012 02:46

2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finale kalmayı garantileyen A Milli Kadın Takımımız, A Grubu’ndaki son maçında Hırvatistan'ı 70-65'lik skorla mağlup etti ve grubunu 2. sırada tamamladı. Periler'in çeyrek fibaldeki rakibi son Avrupa Şampiyonu Rusya...

 
2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda ilk maçında Angola’yı 72-50 mağlup eden Potanın Perileri, ikinci karşılaşmasında da Çek Cumhuriyeti’ni 61-57’lik skorla yenip ikide iki yapmıştı. Millilerimiz, gruptaki üçüncü maçında son 4 Olimpiyat Şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşmış mücadeleden 58-89 mağlup ayrılmıştı. Ay-yıldızlılarımız ardından ilk üç maçından da galibiyetle ayrılmış olan Çin’i 82-55 gibi rahat bir skorla yendi.
 
Gruptaki son karşılaşmasında Hırvatistan ile karşılaşan Potanın Perileri, kıyasıya mücadeleye sahne olan maçta rakibini 70-65 yendi ve A Grubu'nu 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.
 

ETİKETLER

perilerçeyrek final

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24