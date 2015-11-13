T24 LogoT24 Logo
Gündem

Perihan Mağden hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

Mağden, yarın öğleden sonra İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek

13 Kasım 2015 14:29

Gazeteci-yazar Perihan Mağden'e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Diken'e yaptığı açıklamadaki ifadeleri gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma açılan Mağden yarın ifade verecek.

Nokta’da yer alan habere göre, Mağden’e soruşturma, Nokta dergisine düzenlenen polis baskını sonrası Diken’e verdiği demeçte sarf ettiği, “Erdoğan köşeye sıkışmış vahşi bir kaplan gibi…” sözlerinin yer aldığı yazıyı alıntılayan Yurt gazetesindeki kupürler üzerine başlatıldı.

Mağden, yarın öğleden sonra İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.

ETİKETLER

perihan mağdendikensoruşturmacumhurbaşkanına hakaretnokta dergisipolis baskını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24