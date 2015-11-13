Perihan Mağden hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

Gazeteci-yazar Perihan Mağden'e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Diken'e yaptığı açıklamadaki ifadeleri gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma açılan Mağden yarın ifade verecek.

Nokta’da yer alan habere göre, Mağden’e soruşturma, Nokta dergisine düzenlenen polis baskını sonrası Diken’e verdiği demeçte sarf ettiği, “Erdoğan köşeye sıkışmış vahşi bir kaplan gibi…” sözlerinin yer aldığı yazıyı alıntılayan Yurt gazetesindeki kupürler üzerine başlatıldı.

Mağden, yarın öğleden sonra İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.