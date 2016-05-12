Perihan Mağden, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hâkim karşısına çıktı

Nokta'nın 'Erdoğan Selfiesi' kapağı nedeniyle toplatılmasının ardından diken.com.tr'ye verdiği röportaj nedeniyle Nokta yazarı Perihan Mağden hakkında açılan "Cumhurbaşkanı'na hakaret" davasının ilk duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Nokta’nın haberine göre, Perihan Mağden, hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen davanın ilk duruşmasında savunmasını yazılı olarak verdi. Mağden savunması şöyle:

"Nokta dergisinin toplatılması üstüne, telefonda Diken internet sitesinden arayan muhabire mealen bildirmiş olduğum görüşlerim, eleştiri niteliğindedir. İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. 'Cumhurbaşkanına hakaret suçu' halen Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilmeye alınmış, tartışmalı bir mevzudur.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ifade, eleştirme, afallatıcı telakki edilebilecek dahi olsa benzetmeler yapma, sözler kullanma hak ve özgürlüğü vardır. Bir yazar olarak eleştiride bulunup, kendimi ifade etmiş bulunuyorum."

Diğer sanık Diken muhabiri ve editörü Tunca İlker Öğreten de "Perihan Mağden'le yaptığım görüşmenin içeriğini olduğu gibi siteye aktardım. Bence bu söylemlerde bir hakaret içeriği yoktur. Kaplan, aslan gibi sözcükler hakaret içeriği olarak kullanılamaz. Kaldı ki Perihan mağden'in de dediği gibi Anayasa Mahkemesi'nde Cumhurbaşkanına hakaret eylemi nedeniyle bir iptal başvurusu vardır. Bunun dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Perihan Mağden'in avukatı Veysel Ok da, Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmekte olan cumhurbaşkanına hakaret düzenlemesinin sonucunun beklenmesini talep etti. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin incelemesinin beklenmesi konusunun değerlendirilmesine karar verdi.