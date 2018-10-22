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Peribacaları arasına düşen genç kurtarıldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'in Avanos ilçesi Paşabağlar mevkinde yürüyüş yaparken peribacaları arasındaki sete düşen Rıdvan I

22 Ekim 2018 17:46

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR\'in Avanos ilçesi Paşabağlar mevkinde yürüyüş yaparken peribacaları arasındaki sete düşen Rıdvan I. (20), UMKE tarafından kurtarıldı.
Nevşehir Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Rıdvan I., yürüyüş sırasında ayağının kayması nedeniyle yaklaşık 15 metrelik yükseklikten, peribacaları arasındaki boşluğa düştü. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istemesi üzerine AFAD tarafından çağrı yapıldı ve yardım talep edildi. Bunun üzerine Kontrol Komuta Merkezi’nin yönlendirmesiyle olay yerine UMKE timi gönderildi. Nevşehir UMKE Dağ Arama Kurtarma Timi tarafından yaklaşık 45 dakika süren operasyonla Rıdvan I. kurtarıldı. Rıdvan I., ilk muayenesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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