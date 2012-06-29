Peri masalı Londra'da devam edecek!

FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri’nde gruptan ikide iki yaparak lider çıkan Potanın Perileri, Londra yolunda son maçında da Arjantin'i 72-58 mağlup ederek 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkını elde etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, yakaladıkları bu büyük başarı ile Türk kadın basketbol tarihinde ilk kez olimpiyatlarda temsil edilecek.

Ankara Spor Salonu'nunda oynanan ve seyircilerin büyük ilgi gösterdiği maçta Periler, maça ezici bir üstünlükle başladı ve rakibini adete sahadan sildi. Millilerimiz, ilk periyodun başı ve ikinci periyodun sonunda yakaladığımız farklı seriler ile ilk yarıyı 35-15 gibi bir skorla kapattı.

Üçüncü çeyreğin sonu ve son çeyreğin başında Arjantin üst üste 3 sayılık basketler ile farkı 10 sayıya kadar indirse de Periler yeniden uyanarakfarkı yeniden açtı ve Londra vizesini kaptı.

Nevriye ilk 11 sayının hepsine kaydeden Nevriye Yılmaz rakip potaya bıraktığı 17 sayı ile sahanın en skorer ismi oldu. Maçın en iyi ismi seçilen Birsel ise yaptığı 11 asist ile dikkatçeken bir diğer isim olurken Hollingsworth de 13 sayılık katkı sağladı.

Bu arada bugün oynanan maçlarda, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti olimpiyat vizesini alan ilk 2 takım oldular.