Peri masalı devam ediyor...

T24 - Polonya'da devam eden 2011 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir zafere imza atarak yenilgisiz Karadağ'ı deviren ve adını yarı finale yazdıran Potanın Perileri, şimdi final bileti alabilmek için son Avrupa Şampiyonu Fransa'yı da devirdi.
Çek Cumhuriyeti'ni 85-53 mağlup eden Rusya'nın finaldeki rakibi oldu. Periler, bu maçı kazanarak 3 Temmuz Pazar günü TSİ 21.30'da Rusya ile final oynayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
- VE KAZANDIK, FİNALDEYİZ: 68-62
- Nevin Nevlin farkı 4'e çıkardı. 66-62
- Fransa takımı bizim istediğimiz gibi hücum etti ve eli boş döndü.
- Işıl Alben boş kaldı ve 3'lüğü gönderdi. 64-62
- Gruda savunmamızın hatasını değerlendirmek istedi ama boş turnikeyi kaçırdı.
- Gomis'in basketi ile skor 61-62 oldu.
- Uzatma süresine iki takımda top kayıpları ile başladı. NORMAL SÜRE: 60-60
- Karşılaşmanın normal süresi 60-60 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti.
- Birsellllll... Coştu Birsel coştu. 60-60
- Fransa takımı arka arkaya 3'lüklerle ne geçti. 58-60
- Yok artık Birsel... Muhteşem bir basket geldi Birsel'den... 58-54
- Fransa takımı serbest atışlar sonrasında öne geçti. 53-54
- Aradığımız basketi Nevriye ile bulduk. 53-50. Cevap hemen geldi. 53-52
- Fransa takımı savunmadaki boşluğu iyi değerledirdi ve sayıyı buldu. 51-48
- Tuğba - Nevlin ikilisinin süper oyunu sonrasında sayı geldi. 51-46. Nevlin 20. sayısını attı.
- Son çeyrek Fransa takımının 3 sayılık basketi ile başladı. 49-45 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: TÜRKİYE 49-42 FRANSA
- Bir basket de Şaziye İvegin'den geldi. 49-40 Farkı açıyoruz. Haydi kızlar
- Nevriye'nin orta mesafeli basketi ile skor 46-40 oldu.
- Nevin Nevlin yine zor pozisyonda basketi buldu. 44-40
- Şaziye hızlı hücumu kesmek isterken sportmenlik dışı faul yaptı.
- Hızlı hücumu Nevriye sayı ile bitirdi. 42-38
- Gomis zor pozisyonda atışını yaptı ve 3 sayılık basketi buldu. 40-38
- Birsel hücum süresinin sona erdiğini görünce kendine pozisyon yaratıp atışını yaptı ama başarılı olamadı.
- İkinci yarıya istediğimiz tempoda başlayamadık.
- Digbeu da serbest atış çizgisine geldi ve skoru 38-35
- İkinci yarı, Dumerc'in serbest atıştan bulduğu 2'de 1'lik isabetle başladı. 38-32 İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 38-31 FRANSA
(İlk yarıda maçın en skorer oyuncusu 14 sayı ile Nevin Nevlin oldu. Ona en yakın oyuncular attıkları 9'ar sayı ile Gomis ve Birsel)
- Işıl'ın son anda attığı muhteşem 3'lükle fark 10 sayı oldu. 36-26
- Nevlin her yerden atıyor. 33-24
- Dehoui, sağ koridordan içeri girdi ve basketi yaptı. 31-24
- Işıl içeri girdi, pasını verdi, Nevlin de basketi buldu. 31-22
- İlk yarının sona ermesine 5 dakika var. Skor 27-22
- Bir 3 sayılık basket de Birsel Vardarlı'dan geldi. 26-22
- Gomis, attığı 3'lükle skoru dengeledi. 20-20
- Birsel Vardarlı, bir pivot gibi hareketini yaptı ve sayıyı kaydetti. 20-17
- Fransa takımından cevap fazla gecikmedi. 18-17
- Nevin Nevlin, ikinci çeyrekte de sayılarına devam ediyor. 18-15 İLK ÇEYREK SONUCU: TÜRKİYE 16-15 FRANSA
- Tuğba Palazoğlu, tüm sahayı geçti ve turnikeyi bıraktı. 16-12
- Nevlin muhteşem başladı, muhteşem devam ediyor. 14-7
- Maç başından bu yana ikili oyunlarda oldukça başarılıyız. 12-7
- Nevlin'i durduramıyorlar. Şimdi öne geçtik. 8-7
- Yine güzel bir oyun sonrasında Nevlin ile basketi bulduk. 6-7
- Nevlin'in turnike basketi ile skor 4-7 oldu.
- Dehoui'nun potalı basketi skoru 2-7 yaptı.. Periler maça kötü başladı.
- Gomis'in serbest atış çizgisinden bulduğu 2'de 1'lik isabet ile skor 2-3 oldu.
- Cevap hemen Dehoui'dan geldi. 2-2
- Nevriye Yılmaz, Gruda'yı karşısına aldı ve maçın ilk sayısını kaydetti. 2-0
- Hava atışı yapıldı ve muhteşem mücadele başladı. Haydi Periler...