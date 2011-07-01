Peri masalı devam ediyor...

T24







MAÇTAN DAKİKALAR

MAÇTAN DAKİKALAR

NORMAL SÜRE: 60-60



ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: TÜRKİYE 49-42 FRANSA



İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 38-31 FRANSA



İLK ÇEYREK SONUCU: TÜRKİYE 16-15 FRANSA



Çek Cumhuriyeti'ni 85-53 mağlup eden Rusya'nın finaldeki rakibi oldu. Periler, bu maçı kazanarak 3 Temmuz Pazar günü TSİ 21.30'da Rusya ile final oynayacak.- VE KAZANDIK, FİNALDEYİZ: 68-62- Nevin Nevlin farkı 4'e çıkardı. 66-62- Fransa takımı bizim istediğimiz gibi hücum etti ve eli boş döndü.- Işıl Alben boş kaldı ve 3'lüğü gönderdi. 64-62- Gruda savunmamızın hatasını değerlendirmek istedi ama boş turnikeyi kaçırdı.- Gomis'in basketi ile skor 61-62 oldu.- Uzatma süresine iki takımda top kayıpları ile başladı.- Karşılaşmanın normal süresi 60-60 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti.- Birsellllll... Coştu Birsel coştu. 60-60- Fransa takımı arka arkaya 3'lüklerle ne geçti. 58-60- Yok artık Birsel... Muhteşem bir basket geldi Birsel'den... 58-54- Fransa takımı serbest atışlar sonrasında öne geçti. 53-54- Aradığımız basketi Nevriye ile bulduk. 53-50. Cevap hemen geldi. 53-52- Fransa takımı savunmadaki boşluğu iyi değerledirdi ve sayıyı buldu. 51-48- Tuğba - Nevlin ikilisinin süper oyunu sonrasında sayı geldi. 51-46. Nevlin 20. sayısını attı.- Son çeyrek Fransa takımının 3 sayılık basketi ile başladı. 49-45- Bir basket de Şaziye İvegin'den geldi. 49-40 Farkı açıyoruz. Haydi kızlar- Nevriye'nin orta mesafeli basketi ile skor 46-40 oldu.- Nevin Nevlin yine zor pozisyonda basketi buldu. 44-40- Şaziye hızlı hücumu kesmek isterken sportmenlik dışı faul yaptı.- Hızlı hücumu Nevriye sayı ile bitirdi. 42-38- Gomis zor pozisyonda atışını yaptı ve 3 sayılık basketi buldu. 40-38- Birsel hücum süresinin sona erdiğini görünce kendine pozisyon yaratıp atışını yaptı ama başarılı olamadı.- İkinci yarıya istediğimiz tempoda başlayamadık.- Digbeu da serbest atış çizgisine geldi ve skoru 38-35- İkinci yarı, Dumerc'in serbest atıştan bulduğu 2'de 1'lik isabetle başladı. 38-32(İlk yarıda maçın en skorer oyuncusu 14 sayı ile Nevin Nevlin oldu. Ona en yakın oyuncular attıkları 9'ar sayı ile Gomis ve Birsel)- Işıl'ın son anda attığı muhteşem 3'lükle fark 10 sayı oldu. 36-26- Nevlin her yerden atıyor. 33-24- Dehoui, sağ koridordan içeri girdi ve basketi yaptı. 31-24- Işıl içeri girdi, pasını verdi, Nevlin de basketi buldu. 31-22- İlk yarının sona ermesine 5 dakika var. Skor 27-22- Bir 3 sayılık basket de Birsel Vardarlı'dan geldi. 26-22- Gomis, attığı 3'lükle skoru dengeledi. 20-20- Birsel Vardarlı, bir pivot gibi hareketini yaptı ve sayıyı kaydetti. 20-17- Fransa takımından cevap fazla gecikmedi. 18-17- Nevin Nevlin, ikinci çeyrekte de sayılarına devam ediyor. 18-15- Tuğba Palazoğlu, tüm sahayı geçti ve turnikeyi bıraktı. 16-12- Nevlin muhteşem başladı, muhteşem devam ediyor. 14-7- Maç başından bu yana ikili oyunlarda oldukça başarılıyız. 12-7- Nevlin'i durduramıyorlar. Şimdi öne geçtik. 8-7- Yine güzel bir oyun sonrasında Nevlin ile basketi bulduk. 6-7- Nevlin'in turnike basketi ile skor 4-7 oldu.- Dehoui'nun potalı basketi skoru 2-7 yaptı.. Periler maça kötü başladı.- Gomis'in serbest atış çizgisinden bulduğu 2'de 1'lik isabet ile skor 2-3 oldu.- Cevap hemen Dehoui'dan geldi. 2-2- Nevriye Yılmaz, Gruda'yı karşısına aldı ve maçın ilk sayısını kaydetti. 2-0- Hava atışı yapıldı ve muhteşem mücadele başladı. Haydi Periler...