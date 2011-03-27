-PEREZ VE KOBAYASHİ DİSKALİFİYE EDİLDİ MELBOURNE (A.A) - 27.03.2011 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde 7. ve 8. sıralarda yer alan Sauber pilotları Sergio Perez ve Kamui Kobayashi, ''teknik ihlal'' gerekçesiyle yarıştan diskalifiye edildi. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) komiserleri, Avustralya'nın Melbourne kentindeki Albert Park Pisti'nde bu sabah koşulan yarışı 7. ve 8. sıralarda tamamlayan pilotlar Perez ve Kobayashi'yi yarıştan diskalifiye etti. FIA komiserlerinin açıklamasına göre, Sauber'in iki pilotu da araçlarının arka kanatlarının kurallara aykırı olması nedeniyle yarış dışı bırakıldı. Sezona puanla başlama sevinci yarıda kalan İsviçre takımının teknik direktörü James Key, karara duyduğu şaşkınlığı, ''Bu, son derece şaşırtıcı ve umut kırıcı bir sonuç'' sözleriyle dile getirirken, takım patronu Peter Sauber, karara itiraz edeceklerini söyledi. Meksikalı Perez ve Japon Kobayashi'nin yarış dışı olması üzerine, pilotlar klasmanında, Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa 9'unculuktan 7'inciliğe, Toro Rosso'nun İsviçreli pilotu Sebastien Buemi de 10'unculuktan 8'inciliğe yükseldi. Yarıştan puansız ayrılan Force India'nın Alman pilotu Adrian Sutil ile İngiliz pilotu Paul Di Resta da 9'unculuk ve 10'unculuğa çıktı. Markalar klasmanında ise Sauber'den boşalan 5'inciliğe Toro Rosso, ondan boşalan 6'ncılığa ise Force India yerleşti. Diskalifiye kararının ardından klasmanlar şöyle oluştu: /* Pilotlar klasmanı: Puan ------------------------------------------------ 1. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 25 2. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren 18 3. Vitaly Petrov (Rusya) Renault 15 4. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 12 5. Mark Webber (Avustralya) Red Bull 10 6. Jenson Button (İngiltere) McLaren 8 7. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 6 8. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 4 9. Adrian Sutil (Almanya) Force India 2 10. Paul Di Resta (İngiltere) Force India 1 Markalar klasmanı: Puan ------------------------------- 1. RedBull 35 2. McLaren 26 3. Ferrari 18 4. Renault 15 5. Toro Rosso 4 6. Force India 3 */