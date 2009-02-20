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Spor

Perez, Eto’o iddialarını reddetti

Perez, henüz Real Madrid başkanlığına adaylığını bile koymadı; ama şimdiden kulüpte kimleri istemediğini biliyor.

20 Şubat 2009 02:00

Florentino Perez, henüz Real Madrid başkanlığına adaylığını bile koymadı; ama şimdiden, yönetime gelirse kulüpte kimleri istemediğini biliyor.

Catalunya Radio’ya konuşan Florentino Perez, başkanlığa aday olma ihitmalinin epey yüksek olduğunu söylemişti. Perez, bir başka röportajında, El Mundo Deportivo’ya, Samuel Eto’o’yu almak için bir girişimde bulunmayacağını söyledi.

Perez, Real Madridli taraftarların Eto’o’yu asla hoş karşılamayacağını mazaret olarak gösterdi. Samuel Eto’o, 2004 yılında Perez başkan iken kulüpten çok kötü koşullarda ayrılmıştı. Madrid ve Eto’o arasındaki husumet, bununla kalmamıştı. 2005 yılında Barcelona şampiyon olduğunda Eto’o, “Madrid, cabron, saluda al campeon” (Madridliler, şampiyona itaat edin) tezahüratına eşlik etmişti.

Perez, yine de, Barcelona’dan Messi’yi transfer edebileceğini söylerken, bu transferin de hiç ekonomik olmayacağını vurguladı.

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