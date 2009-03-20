Peres'ten İran'a imâlı kutlama!

İsrail Cumhurbaşkanı Peres, İran halkının Nevruz Bayramı'nı kutlarken, 'Size Ahmedinecad'ı dinlememenizi öneriyorum' dedi



İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, baharın gelişini simgeleyen ve İran'da yeni yılın başlangıcı sayılan Nevruz Bayramı dolayısıyla, İran halkının yeni yılını kutladı ve Nevruz'un mutluluk ve ümit

getirmesini diledi.



Peres, İsrail radyosunun Farsça yayınında yayımlanan konuşmasında, İran halkına, "Yeni yılın arefesinde köklü Yahudi halkı adına soylu İran halkına sesleniyor ve kendilerini dünyanın aydınlık ulusları arasında hak ettikleri yeri yeniden almaya çağırıyorum" dedi.



İran'ın içinde bulunduğu durumu, "büyük bir işsizliğin hakim olduğu, ciddi yolsuzlukların yapıldığı, birçok uyuşturucunun var olduğu, hoşnutsuzlukların yaşandığı bir ülke" diye niteleyen Peres, mesajına şöyle devam etti:



"Ne yazık ki, bu günlerde ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, ülkenizin şimdiki liderlerini mümkün olan her yolla İsrail devleti ve halkı aleyhine davranmaya sevk eden içgüdüler nedeniyle kötü bir durumda. Ama inanıyorum ki, ülkelerimizin her alanda ilerlemek için iyi komşuluk ilişkileri ve işbirliğini yeniden kuracağı günler o kadar uzak değil."



Peres, mesajında, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın Yahudi soykırımını kabul etmeyen sözlerine değinerek, "Ne zamandan beri Yahudi soykırımı üzerine uzman kesildi? O Auschwitz'de miydi? Bunun hakkında ne biliyor ki? Bütün yaptığı konuşmak; gün boyu konuşmak" ifadelerini kullandı. Liderlerin görevinin halkının yaşamasını, kadınların soluk almasını ve ekonominin büyümesini sağlamak olması gerektiğini belirten Peres, İranlı liderlerin, "bombalar ve uranyumla günlerini geçirmeye bir son vermeleri" gerektiğini söyledi. "



Çocukların kahvaltıda zenginleştirilmiş uranyumla beslenemeyeceklerini" belirten Peres, "Çocuklarınıza biraz aç kalın derken, paranızı zenginleştirilmiş uranyuma yatıramazsınız" diye konuştu. Peres, "Acı çeken çocukları görüyor ve kendime 'Niçin' diye soruyorum. Bu öylesine zengin kültüre sahip bir ülke ki, birkaç dinci fanatiğin Allah'ın ve insanın gözünde en

kötü olan yola sapmasına nasıl izin verirler, anlaşılır gibi değil" dedi.



İsrail Cumhurbaşkanı, İran halkına, "Size Ahmedinecad'ı dinlememenizi öneriyorum. Bir ülkeyi kışkırtma ve nefret üzerinde ayakta tutabilme mümkün değildir" derken, İran halkının "kendilerine hizmet etmeyen aşırı liderleri alaşağı edeceğine" inandığını söyledi.



Peres, mesajında, "Bu nedenle İran'a bir yandan tarihine duyduğum hayranlıkla, bir yandan da bugün geldiği durumdan dolayı duyduğum üzüntü ile ve kendini toplayacağına olan umudumla bakıyorum" dedi.



Yedioth Ahranot gazetesinin internet sitesinde, Peres'in İran halkına yönelik mesajının, İsrailli üst düzey diplomatik kaynakların tavsiyesi üzerine hazırlandığının Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca ifade edildiği belirtildi.