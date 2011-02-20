-PERES'DEN ORTADOĞU DEĞERLENDİRMESİ MADRİD (A.A) - 20.02.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İspanya'nın ABC gazetesinde bugün yayımlanan demecinde "İsrail, bir köpekbalığı okyanusunda refah adası olamayacağını çok iyi biliyor" dedi. Peres, geçmişteki İran devrimi veya Lübnan bugün Mısır'dakiyle kıyasladığında, "Mısır'daki bir gülümseme ve bir umut getiriyordu demek zorundayız" değerlendirmesini yaptı. "Bu umut ve gülümsemenin İsrail'in çevresindeki diğer ülkelere yayılması sizi endişelendirmiyor mu?" sorusuna ise Peres, "Neden olmasın? Tüm Ortadoğu'nun demokratik ve refah içinde olmasını diliyorum. İsrail, bir köpekbalığı okyanusunda refah adası olamayacağını çok iyi biliyor. Böyle olduğunda biliyorsun ki deniz, karadan çok daha büyük. Ve bu denizden daha çok adayı etkiler" cevabını verdi. Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevinden istifa etmesine yol açan halk isyanının İsrail'i endişelendirmediğini savunan Peres, "21. yüzyılın başlarında Orta Doğu'nun başlıca sorunu fakirlik ve bu Mısır için yeni birşey değil. Devrim sürpriz oldu, özgürlüklerin olmayışına karşı bir başkaldırıştı. Çünkü yeni nesil, Facebook, internet gibi modern iletişim araçlarına sahip. Daha önce görmediğimiz şeyleri gördük. Çünkü Mısır'ın sorunu hükümet değiştirmek değil, durumu değiştirmek" açıklamasında bulundu. İsrail'in tarım için çok az kaynağı olmasına rağmen üst düzey teknoloji sayesinde Rusya'ya havuç bile sattığını anlatan Peres, "Biz üstün bir halk değiliz, üstün teknoloji kullanıyoruz. Arap ülkelerinin çoğu demokrasiyi kabul etmeye hazır değildiler. Bunun farklı bir din olduğuna inanıyorlardı. Kocanın tam bir reis olduğu aile yapısı, demokrasinin gelişmesine yardımcı olmuyor. Çünkü otoritesini ailenin diğer üyeleriyle, kadınlarla paylaşmak istemiyor. Eğer bir ulus, kadınlara iş vermezse yarım ulustur. Eğer kadınlarda eğitim eksikliği varsa, çocuklarda da vardır. Üniversitelere giden gençler buna karşı başkaldırdı" ifadelerini kullandı. İsrail Cumhurbaşkanı İran'la ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: "İran'ın Avrupa ve Amerika için bir sorun olduğuna inanıyoruz. İsrail'i destekleme meselesi değil. Dünya için tehlikeliler. Terörizm bir tehlike ve nükleer silahlanmaya yol açabilir. Ve bu bir felaket olur. İran devrimi kime, ne sözü veriyor? İnanılmaz silahlar elde etmek için para harcıyorlar, İran ekonomisi geçmişe nazaran fakirleşti. İran'daki devrimin bir mesajı yok. Ve mesajı zenginleştirmek, uranyumu zenginleştirmekten daha önemli." İspanya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yıldönümü nedeniyle 21 Şubat Pazartesi günü Madrid'e gelecek olan Peres, 3 gün resmi görüşmelerde bulunacak.