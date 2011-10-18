-Peres ve Netanyahu'dan Almanya'nın arabuluculuğuna teşekkür TEL AVİV (A.A) - 18.10.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Başbakanı Binyamin Netanyahu, takas müzakerelerindeki katkısından dolayı Almanya'ya teşekkür etti. İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Peres, sabah saatlerinde Alman arabulucuyu kabul ederek, "Gilad Şalit'in evine dönüşündeki katkılarınızdan dolayı, İsrail halkı size müteşekkirdir" dedi. Peres kabulde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de tüm bu uzun süreçteki desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti; Merkel'in tutumuyla, iki ülke arasındaki derin dostluk ve stratejik ilişkiyi de kanıtladığını belirtti. Görüşmeye Almanya'nın hükümet ve güvenlik kurumlarının üst düzey üyelerinin de katıldığı bildirildi. Alman arabulucu da Şalit'in eve dönüşünü görmekten heyecanlı ve memnun olduğunu ifade etti. İsrail Başbakanı Netanyahu da öğleden sonra Alman arabulucuyla bir görüşme yaptı. Tel Aviv'de yapıldığı bildirilen görüşmede, Netanyahu Gilad Şalit'in evine döndürülmesiyle ilgili anlaşmanın gerçekleştirilmesi sürecindeki yardımlarından ötürü hem kendisine teşekkür etti; hem de Merkel'e teşekkürlerini gönderdi.