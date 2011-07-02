Peres: Türkiye'yle barışmamız lazım

T24 - İsrail’in dünyadan soyutlandığını belirten İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye’yle ilişkilerin önemine değinerek “Türkiye’yle ilişkiler İsrail için önemli. Ne kadar çabuk düzelirse o kadar iyi” dedi.



İsviçre’de, 2009 yılında düzenlenen Davos Zirvesi’nde sarf ettiği sözlerle, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın tepkisine yol açan, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin İsrail’i dünyadan izole ettiğini belirterek “Dışarı çıkıp İsrail’deki insanlara neler olduğunu söylemeli miyim? Bunu düşünüyorum” dedi. İsrail’de ekonominin oldukça iyi gittiğine işaret eden 87 yaşındaki Peres, Başbakan Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’la yaptığı görüşmelerde İsrail’i dünyadan izole ederek bir yere varılamayacağını anlatmaya çalıştığını belirtti.





‘Çabuk olursa iyi'



İsrail donanmasına bağlı askerlerinin 30 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marmara gemisine Akdeniz’de düzenlediği kanlı baskınla birlikte kopma noktasına gelen Türkiye-İsrail ilişkilerine de değinen İsrail Cumhurbaşkanı Peres, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi gerektiğine inandığını belirtti. Peres “‘İlişkilerin düzeltilmesi İsrail için önemli. Bu ne kadar çabuk olursa o kadar iyi” dedi.





Netanyahu'ya yüklendi



İsrail Cumhurbaşkanı Peres, Netanyahu hükümetine yüklendi. Peres Başbakan Netanyahu ve koalisyon ortağı olan Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın “gerçeklik testi”nde hiçbir zaman başarılı olmadığını belirterek, bu duruma üzüldüğünü söyledi.





BM raporu açıklanıyor



Birleşmiş Milletler’in, geçtiğimiz yıl Mavi Marmara gemisine düzenlenen İsrail baskınıyla ilgili raporu gelecek hafta açıklanıyor. Yeni Zelanda eski Başbakanı Geoffrey Palmer’ın raporunu bu hafta içinde BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’a sunacağı söyleniyor. İsrail medyasına açıklamada bulunan kaynaklar, raporun 7 Temmuz tarihinde Ban tarafından kamuoyuna açıklanacağını, bu tarihten önce de Başbakan Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya birer kopyasının gönderileceğini ifade etti.





Türkiye'yi kızdırdı



Palmer’ın birkaç hafta önce Ban, Netanyahu ve Erdoğan’a bir taslak rapor ilettiği de ifade edildi. Taslak raporda İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasının uluslararası hukuka uygun olduğu, dolayısıyla İsrail’in Gazze filosuna uluslararası sularda düzenlediği baskının yasal olduğu yönünde sonuçlar bulunduğu, bunun da Türk tarafını kızdırdığı öne sürüldü.





