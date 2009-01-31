Peres: Türkiye ile sorun istemiyoruz

Tempo24

Analiz: Ya konuşması için süre verilseydi?

Ajanslar 'acil' koduyla geçti

İşte Erdoğan'ın krize neden olan konuşması -

VİDEO



Erdoğan'dan Davos'ta Gazze çıkışı -

FOTOGALERİ



Erdoğan kahraman gibi karşılandı - FOTOGALERİ

Koruma sayısı arttı



Yumuşak başlıyım ama uysal koyun değilim

Peres özür diledi

Moderatör Ignatius kimdir?

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, dün Dünya Ekonomik Forumu'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı tartışmanın Türkiye ile ilişkilerini etkilemeyeceğini ümit ettiğini söyledi.Forumun yapıldığı İsviçre'nin Davos kasabasında gazetecilere konuşan Peres, Türkiye ile sorun istemediklerini belirterek, ''Bizim Filistinlilerle sorunumuz var'' dedi.Tartışmadan sonra Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirten Peres, "Bunun kişisel veya ulusal bir sorun olarak görmüyorum. İlişkiler olduğu gibi kalabilir. Ona olan saygım değişmedi. Bu bir görüş alış verişiydi ve görüşler görüştür" dedi.Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Peres ile Başbakan Erdoğan arasında geçen telefon konuşması şöyle:Dostlar arasında böyle şeyler olur, bugün olanlar için son derece üzgünüm. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Başbakan olarak size olan saygım ve takdirim hiçbir zaman değişmedi.Tabii her şeyden önce dostlar kendi aralarında şüphesiz ki tartışma yaparlar, ama uluslararası bir toplulukta böyle bir kabile lideriyle değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin lideriyle yüksek sesle böyle konuşulmaz.Sesimi yükselttim. Zira arkadaşlarım sesimin az çıktığını ve anlaşılamadığını söylerler. Bunun, (sesimin yüksek çıkmasının) Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanıyla ilişkimle hiçbir ilgisi yoktur. Bugün olanlar için üzgünüm.Biraz sonra bir basın toplantısı yapacağınızı duydum.Bugün değil, yarın.Yarın yapacağınız basın toplantısında şu anki samimi duygularınızı açıklayabilirseniz, öyle zannediyorum ki bu sıkıntı bir ölçüde giderilmiş olur.Elbette bu söylediklerimi basına da (Publicly) aynen ifade ederim.Peres, yaptığı basın açıklamasındaysa Türkiye'nin Ortadoğu'daki arabulucu gücünün devam etmesini umduğunu dile getirerek, "Türkiye, İran'a bir cevap olmalı. Ortadoğu'ya bir seçenek sunuyorlar. Umarım bunu yapmaya devam edecekler'' dedi.Şimon Peres, paneldeki diğer konuşmacıların "çirkin" bir İsrail portresi çizmesi üzerine sert bir dille konuşmak zorunda kaldığını kaydetti.Yaşanan gerilimlerin ardından Davos’taki Türk bakanlara tahsis edilen korumaların sayısı artırıldı. Ayrıca forum yetkilileri, bundan sonra panel yöneticilerinin, bu konuda uzmanlaşmış kişilerden oluşturulacağını vurguluyor.Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Davos yönetiminin, dünkü panelde yaşanan gerginliğin tamamıyla orada panel yöneticisinin kötü yönetiminden kaynaklandığı konusunda fikir birliği içinde oldukları öğrenildi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e çok sert çıktığı olaylı Davos panelinin ardından düzenlediği basın toplantısında, asıl kızdığı kişinin, kendisine konuşmak için yeterli süre tanımayan ancak Peres’e çok fazla süre tanıyan moderatör David Ignatius olduğunu söyledi.İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ise toplantıyı hışımla terk eden Başbakan Erdoğan’ı daha sonra arayarak özür diledi. Peres, "Sesim duyulmuyor sanarak sesimi yükselttim. Türkiye'ye ve şahsınıza saygı duyuyorum" dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıyı terk etmesinden bir süre sonra düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:Özgür bir tartışma alanı teşkil eden Davos'a barışçı ve yapıcı bir şekilde geldik. Konuşmamda altını çizerek barış planlarını ön plana çıkardım. Ne İsrail halkını, ne Peres'i ne de Musevi halkını hedef aldım. Aksine öğlen düzenlenen panelde de, şimdi de antisemitizmi reddeden bir başbakan olduğumu vurguladım. Usul açısından bir şeyi burada hatırlatmak durumundayım.Öğlenki panelin 14.30'da başlaması gerekirken ben ve Aliyev geldik. İkimizden başka kimse gelmemişti. 14.50'de panele başlayabildik. Biraz önceki panele gelince… Ban Ki Mun 8 dakika konuştu. Ben 12 dakika konuştum. Amr Musa 12 dakikaya gelince konuşmayı kestiler. Buna mukabil İsrail Cumhurbaşkanı 25 dakika boyunca, zaman zaman toplantı usul ve adabına aykırı bir şekilde bana yüksek sesle hitap ederek Davos'ta alıştığımız tarza aykırı hareket etti.Uluslararası panel kurallarına göre objektif bir tutum sergilemesi gereken moderatör de (Washington Post köşe yazarı David Ignatius) bunun dışına çıkarak söz hakkı tanımadan paneli kapatmak istedi. Müdahale ederek söz aldığımda da görüşlerimi ifade etmeme izin verilmedi. Benim tepkim moderasyonaydı ve bitmek üzere olan toplantıyı terk ettim. Bunu anlatmak istedim, yanlış anlaşılmasını önlemek için. Yumuşak başlıyım ama uysal koyun değilim.Davos’a önümüzdeki yıl dönecek misiniz?Bunu değerlendireceğiz. Benim burada tepkim moderatöre olmuştur. Bu tür moderatörlerin olduğu Davos zevk vermez. Barışa da katkı sağlamaz.Peres hep bağırıyor. Gazze hakkında söyledikleri de doğru değil. Şimdi Gazze hakkında gerçekleri anlatma süreci devam edecek mi.ben Peres’in yaşına saygım sebebiyle sesimi yükseltmedim yoksa sesim ondan çok çıkar. Çok açık net bir şey söylüyorum. Doğru konuşmuyor. Tarihi siyaset bilimi onu yalanlıyor. Konuşma sürelerinde adaletsizlik oluyor. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hepinize ilginiz için teşekkür ediyorum.İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'in, toplantıyı terk eden Başbakan Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak özür dilediği belirtildi. İki liderin telefon konuşmasının 5 dakika sürdüğü ve samimi bir havada geçtiği kaydedildi.Görüşmede Peres'in, Erdoğan'a, amacının kendisini kişisel olarak eleştirmek olmadığını, yüksek sesle konuşmasının kişisel alınmaması gerektiğini söylediği ve yaşananlar yüzünden Erdoğan'dan özür dilediği öğrenildi. Peres'in "işbirliğimiz devam edecek" mesajı verdiği ifade edildi.Başbakan Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu toplantısı kapsamındaki “Gazze Orta Doğu'da Barış Modeli” oturumunu terk etmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısından ayrılırken, BBC muhabirinin sorusu üzerine, “Peres, bir kabile reisiyle konuşmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na nasıl hitap edilmesi gerektiğini öğrenmesi lazım” dedi.

Washington Post gazetesinin önemli köşe yazarları arasında gösterilen David Ignatius özellikle Ortadoğu konusunda uzman olarak biliniyor.

Ignatius Aralık ayında Türkiye'yi de ziyaret etti. Kendisi aynı zaman kısa bir süre önce Türkiye'de de vizyona giren ve başrollerinde Leonardo di Caprio ile Russell Crowe'un oynadığı "Body of Lies/Yalanlar Üstüne" adlı filme ilham olan kitabın da yazarı.

Harputlu bir Ermeni ailesinden gelen Ignatius, kitabında Adana'daki İncirlik Üssü'nün bir terör saldırısına hedef olmasını anlatıyordu.

Ignatius geçtiğimiz günlerde gazetesindeki bir köşe yazısında Erdoğan'ın dış politika danışmanı Ahmet Davutoğlu'nun Ortadoğu'daki domino teorisine dikkat edilmesi gerektiğini ve taşların ters yöne devrilmesi halinde sorunlar yaşanabileceğini söylemişti.