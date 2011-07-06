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Dünya

PERES: TÜRKİYE İLE GERGİNLİK BİTSİN TEL AVİV (A.A)

06 Temmuz 2011 18:38

-PERES: TÜRKİYE İLE GERGİNLİK BİTSİN  TEL AVİV (A.A) - 06.07.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, ülkesi ile Türkiye'ye, geçen yıl İsrail donanmasının Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine yaptığı baskın üzerine ortaya çıkan gerginliğe bir an önce son vermeleri çağrısında bulundu. Türk ve İsrail yetkililerinin her iki tarafça da kabul edilebilecek bir formül bulmak için dün New York'ta bir araya geldikleri görüşmelerin ardından Haaretz gazetesine demeç veren Peres, "Türkiye ile ilişkilerin düzelmesini sağlamak için önemli çaba sarf edilmelidir" dedi. Mavi Marmara baskınıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler araştırma komisyonunca hazırlanan ve her iki ülkeyi de suçlayıcı ifadeler içerdiği söylenen raporun Cuma günü açıklanması bekleniyor. Peres, bu konuda da "gerginlikleri ortadan kaldıracak ve iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerin yeniden kurulmasına olanak verecek bir uzlaşma formülünün bulunabileceğine inandığını" kaydetti.

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