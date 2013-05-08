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Dünya

Peres: Rumlar stratejik ortağımız

Rum lider Anastasiades: Ortak bir nimetimiz var. Tanrı bizi denizimizde enerjiyle niyetlendirdi. Birbirimizi karşılıklı nasıl güvence altına alır, birbirimize nasıl katkıda bulunabiliriz ona bakmalıyız

08 Mayıs 2013 13:36

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, İsrail için önemli ve stratejik bir ortak olduğunu söyledi.
 
Ekonomik krizle sarsılan Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nicos Anastasiades resmi bir ziyaret için İsrail'de bulunuyor. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Rum lider Anastasiades onuruna bir akşam yemeği verdi.

"Kıbrıs, İsrail için önemli ve stratejik bir ortaktır" diyen İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, "Eminim ki deneyimleriniz, güveniniz ve iyimserliğinizle Kıbrıs'ı politik ve bilimsel açıdan büyük bir ada yapacaksınız. Liderliğinizde ülkelerimiz arasındaki stratejik ilişkiler güçlenip derinleşecektir" dedi.

 

Rumlara Hizbullah teşekkürü

 

İki ülke arasında güvenlik açısından işbirliğinin arttığını belirten Peres, Anastasiades'e ayrıca (İsrail hedeflerine saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen) Hizbullah militanlarını tutukladığı için teşekkür etti.

Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nicos Anastasiades de, iki ülke ilişkilerinin yeni bir dönemin başlangıcında olduğunu söyledi.

 

'Ortak bir niyetimiz var'

 

Rum lider Anastasiades, "Ortak bir nimetimiz var. Tanrı bizi denizimizde enerjiyle niyetlendirdi. Birbirimizi karşılıklı nasıl güvence altına alır, birbirimize nasıl katkıda bulunabiliriz ona bakmalıyız. Yakın komşu olmaktan, uzaktaki kardeş olmak daha iyidir. Barışı, istikrarı ve aydınlığı getirmek için birlikte çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nicos Anastasiades'in bugün İsrail'deki temaslarını tamamlayarak, ayrılması bekleniyor.

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