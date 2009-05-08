T24 LogoT24 Logo
Dünya

Peres, Papa'ya mikro Tevrat hediye edecek

08 Mayıs 2009 03:00

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İsrail'i gelecek hafta ziyaret edecek olan Papa 16. Benediktus'a bir bilgisayar çipine yerleştirilmiş Tevrat hediye edecek.

İsrail Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre İbranice yazılmış Tevrat, İsrail Teknoloji Enstitüsü Technion'un bilim adamları tarafından nano teknoloji kullanılarak 0,5 milimetrekarelik bir çipe yerleştirildi. Silisyumdan yapılan çipin, bir toplu iğne başı büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Peres, mikro Tevrat'ı, Papa'ya pazartesi günü İsrail'e gelişinde hediye edecek.

Bir büyüteçle birlikte cam bir kutuya yerleştirilen, 308 bin 428 kelimeden oluşan Tevrat'ta İngilizce ve İbranice teknik açıklamalar da yer alıyor.

86 yaşındaki nano teknolojiyle çok ilgili olduğu belirtilen Peres, İsrail'deki güvenlik sorunlarını çözmek için bu teknolojiden de faydalanılması gerektiğini düşünüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24