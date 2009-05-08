Peres, Papa'ya mikro Tevrat hediye edecek

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İsrail'i gelecek hafta ziyaret edecek olan Papa 16. Benediktus'a bir bilgisayar çipine yerleştirilmiş Tevrat hediye edecek.



İsrail Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre İbranice yazılmış Tevrat, İsrail Teknoloji Enstitüsü Technion'un bilim adamları tarafından nano teknoloji kullanılarak 0,5 milimetrekarelik bir çipe yerleştirildi. Silisyumdan yapılan çipin, bir toplu iğne başı büyüklüğünde olduğu belirtildi.



Peres, mikro Tevrat'ı, Papa'ya pazartesi günü İsrail'e gelişinde hediye edecek.



Bir büyüteçle birlikte cam bir kutuya yerleştirilen, 308 bin 428 kelimeden oluşan Tevrat'ta İngilizce ve İbranice teknik açıklamalar da yer alıyor.



86 yaşındaki nano teknolojiyle çok ilgili olduğu belirtilen Peres, İsrail'deki güvenlik sorunlarını çözmek için bu teknolojiden de faydalanılması gerektiğini düşünüyor.



