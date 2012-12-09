Peres: Meşal gerçek kimliğini gösterdi

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, "Meşal'in dün Gazze'de yaptığı konuşma, Hamas'ın asıl kimliğini gözler önüne serdi" diye konuştu.

İsrail Resmi Radyosu'nun haberine göre Peres, İsrailli iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Halid Meşal'in dün Gazze'de yaptığı konuşmaya işaretle, “Meşal'in konuşması, Hamas'ın asıl kimliğini gözler önüne serdi. Hamas, öldürmeye odaklı terörist bir yapılanmadır ve Gazze'nin fakirlerinin hep fakir kalmasını istemektedir” dedi.

İsrail için Hamas'ın tek alternatifinin, Filistin Devlet Başkanı Ebu Mazin (Mahmud Abbas) olduğunu ifade eden Peres, Abbas'ın belirli ölçüde dengeli, terörizme karşı ve uzlaşma yanlısı bir lider olduğunun altını çizdi.

İsrail meclisi Knesset'te en çok sandalyeye sahip muhalif Kadima Partisi lideri Şaul Mofaz, Hamas'ın siyasi büro şefi Halid Meşal'in Gazze'ye gelişini “suikast için kaçırılmayacak bir fırsat” olarak değerlendirmişti.

Meşal, Hamas'ın 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 45 yıl aradan sonra tekrar Filistin'e gelişini, “yeniden doğumu” olarak nitelemişti.