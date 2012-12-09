T24 LogoT24 Logo
Dünya

Peres: Meşal gerçek kimliğini gösterdi

Peres, İsrail için Hamas'ın tek alternatifinin, Filistin Devlet Başkanı Ebu Mazin (Mahmud Abbas) olduğunu ifade etti

09 Aralık 2012 19:45

 

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, "Meşal'in dün Gazze'de yaptığı konuşma, Hamas'ın asıl kimliğini gözler önüne serdi" diye konuştu.
 
İsrail Resmi Radyosu'nun haberine göre Peres, İsrailli iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Halid Meşal'in dün Gazze'de yaptığı konuşmaya işaretle, “Meşal'in konuşması, Hamas'ın asıl kimliğini gözler önüne serdi. Hamas, öldürmeye odaklı terörist bir yapılanmadır ve Gazze'nin fakirlerinin hep fakir kalmasını istemektedir” dedi.
 
İsrail için Hamas'ın tek alternatifinin, Filistin Devlet Başkanı Ebu Mazin (Mahmud Abbas) olduğunu ifade eden Peres, Abbas'ın belirli ölçüde dengeli, terörizme karşı ve uzlaşma yanlısı bir lider olduğunun altını çizdi.
 
İsrail meclisi Knesset'te en çok sandalyeye sahip muhalif Kadima Partisi lideri Şaul Mofaz, Hamas'ın siyasi büro şefi Halid Meşal'in Gazze'ye gelişini “suikast için kaçırılmayacak bir fırsat” olarak değerlendirmişti.
 
Meşal, Hamas'ın 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 45 yıl aradan sonra tekrar Filistin'e gelişini, “yeniden doğumu” olarak nitelemişti.
 

ETİKETLER

şimonperesfilistinisrailmeşal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24