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Dünya

Peres: İsrail'in Abbas'a saygısı büyük

16 Kasım 2009 23:09

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, ülkesinin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a büyük saygı duyduğunu açıkladı.

Arjantin'i ziyaret eden ve başkent Buenos Aires'te Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Kirchner ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenleyen Şimon Peres, ''İsrail'in Abbas'a büyük saygısı var ve hükümetiyle bir barış anlaşmasına varmayı istiyoruz'' dedi.

Basın toplantısında İngilizce konuşan Peres, Abbas'ın gelecek hafta başında Arjantin'i ziyaret edeceğini hatırlatarak, Abbas'ın bu ziyaretinin barış yoluna yapıcı bir destek olmasına katkı sağlamasını umduğunu söyledi.

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