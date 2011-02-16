-PERES: İRAN'DA REJİMİ HALK DEĞİŞTİRECEK TEL AVİV (A.A) - 16.02.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İran'daki protestolarla ilgili olarak, "İran'da rejimi değiştirecek olan İran halkıdır" dedi. Peres, Kudüs'te düzenlenen 37. Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ortadoğu bölgesinde gerçekleşen rejim değişikliklerine ve özellikle İran'daki gösterilere atıfta bulunarak, "Dünyadaki en büyük siyasi ve ahlaki yolsuzluk İran'dadır. Televizyonda, bir parlamentonun muhalefet liderlerinin öldürülmesi çağrılarını yaptığını görmek, çok çirkin bir görünümdü. İran, kendi halkı tarafından durdurulacaktır. Şimdiki İran yönetiminin yaptığı, İran tarihi, kültürü ve kendi halkının acısı için bir utançtır. İran'da rejimi değiştirecek olan dış müdahaleler değil, İran'ın kendi halkıdır" dedi. İsrail Cumhurbaşkanı, konuşmasında Filistinlilerle barış süreci hakkında ise "Radikaller, fanatikler ve nefret dolu insanlar, İsrail-Filistin uzlaşmazlığını, İsrail'i gayrimeşrulaştırmak için bir bahane olarak kullanıyorlar" diye konuştu. Bu nedenle, "İsrail'e düşenin mümkün olduğu kadar çabuk harekete geçip, İsrail'e saldırılar için kullanılan bu gerekçeyi ortadan kaldırması" olduğunu da ifade eden Peres, sadece halkla ilişkiler çalışmalarına dayanmanın yeterli olmayacağını, aynı zamanda barış için de adımlar atmak gerektiğini ifade etti. Filistinlilerle barış sürecini gerçekleştirmenin İsrail'e bağlı olduğunu ifade eden Peres, iki taraf arasındaki görüş farklılıklarının kapatılabileceğine ve bir anlaşmaya varılabileceğine de inandığını vurguladı. -ESKİ TARIM BAKANI VE İKİ İŞADAMI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI Mısır'da Hüsnü Mübarek yönetiminin devrilmesinin ardından eski Tarım Bakanı Emin Abaza ile iki işadamı hakkında soruşturma açıldı. Resmi haber ajansı MENA, Mübarek döneminde Tarım Bakanı olan Abaza, Mübarek'in partisi NDP'nin önde gelen üyesi ve Kleopatra Seramik şirketinin Başkanı Muhammed Ebu El Eneyn ve Amr El Mansi isimli işadamları hakkında soruşturma açıldığını, bu kişilere seyahat yasağı getirildiğini, ayrıca mal varlıklarının dondurulduğunu duyurdu. Mısır'daki yeni askeri yönetim, eski rejim ve yetkilileriyle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırma kapsamında eski Başbakan, İçişleri Bakanı ve Enformasyon Bakanı hakkında soruşturma başlatmıştı. -MÜBAREK ÜLKESİNDE ÖLMEK İSTİYOR Bu arada Suudi Arabistanlı bir yetkili, Mübarek'in sağlık durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, eski liderin her şeyden vazgeçtiğini ve Şarm El Şeyh kentinde yaşamını sürdüreceğini söylediğini belirtti. Mübarek'i Suudi Arabistan'a davet ettiklerini ifade eden yetkili, devrik liderin teklifi reddettiğini ve "Mısır'da ölmek istiyorum" dediğini kaydetti.