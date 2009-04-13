Peres: İran ile Sünni ülkelerin çatışması kaçınılmaz

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İran ile Arap dünyasındaki Sünni ülkeler arasında bir çatışmanın "kaçınılmaz" olduğunu savundu.



İsrail'de devam eden Pesah (Hamursuz) Bayramı dolayısıyla önde gelen hahamlarla bir araya geldikten sonra ordu radyosuna açıklama yapan Peres, "Sünni Arap olan Orta Doğu ile orayı ele geçirmeye uğraşan İran arasında çatışma kaçınılmazdır" dedi.



Peres'in bu açıklamalarının, bir süredir Hizbullah ile ülkesindeki bazı Hizbullah yanlılarına karşı operasyon başlatan Mısır arasında yaşanan gerginliğin ardından geldiğine dikkat çekiliyor.



Bu gelişmelere atıfta bulunan Peres, "Biz karışmadan da savaşıyorlar ve ve iyi ki de öyle" derken, "Er ya da geç dünya İran'ın Orta Doğu'yu ele geçirme niyetinde olduğunun ve sömürgeci hevesler taşıdığının farkına varacaktır" ifadelerini kullandı.



Peres, Hizbullah'ı "bir İran ajanı" olarak nitelerken, Hizbullah lideri Şeyh Hasan Nasrallah için de "Şeyh kılığına bürünmüş, ama aslında öldürmekten çekinmeyen biri" diye konuştu.

