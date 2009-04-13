T24 LogoT24 Logo
Dünya

Peres: İran ile Sünni ülkelerin çatışması kaçınılmaz

13 Nisan 2009 17:44

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İran ile Arap dünyasındaki Sünni ülkeler arasında bir çatışmanın "kaçınılmaz" olduğunu savundu.

İsrail'de devam eden Pesah (Hamursuz) Bayramı dolayısıyla önde gelen hahamlarla bir araya geldikten sonra ordu radyosuna açıklama yapan Peres, "Sünni Arap olan Orta Doğu ile orayı ele geçirmeye uğraşan İran arasında çatışma kaçınılmazdır" dedi.

Peres'in bu açıklamalarının, bir süredir Hizbullah ile ülkesindeki bazı Hizbullah yanlılarına karşı operasyon başlatan Mısır arasında yaşanan gerginliğin ardından geldiğine dikkat çekiliyor.

Bu gelişmelere atıfta bulunan Peres, "Biz karışmadan da savaşıyorlar ve ve iyi ki de öyle" derken, "Er ya da geç dünya İran'ın Orta Doğu'yu ele geçirme niyetinde olduğunun ve sömürgeci hevesler taşıdığının farkına varacaktır" ifadelerini kullandı.

Peres, Hizbullah'ı "bir İran ajanı" olarak nitelerken, Hizbullah lideri Şeyh Hasan Nasrallah için de "Şeyh kılığına bürünmüş, ama aslında öldürmekten çekinmeyen biri" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24