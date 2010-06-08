Peres Güney Kore'de

T24- Kuzey Kore'nin Güney Kore gemisini torpidoyla batırdığını bildiren uluslararası komisyonun raporundan sonra Pyongyang'ı BM Güvenlik Konseyi'nde kınatmayı planlayan Seul'ün, yardım gemilerine saldırısından dolayı dünyanın tepkisini üzerine çeken İsrail'in yandaşı görünmemek için Peres'in gezisini resmi ziyaretten çalışma ziyareti seviyesine düşürdüğü ileri sürüldü.



İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi önceki günkü sayısında, Güney Kore hükümetinin, Gazze'ye yardım gemilerine saldırısından dolayı uluslararası baskılara maruz kalan İsrail'in Cumhurbaşkanının ziyaretini resmi devlet ziyareti statüsünden çıkararak rutin çalışma ziyareti statüsüne düşürdüğünü yazdı.





Haaretz haberinin kaynağını açıklamadı ancak Peres gazetenin iddialarını reddederek, ziyaretinin başlangıçta da çalışma ziyareti olarak planlandığını ifade etti. Güney Kore medyasında ise, Kuzey Kore'yi BM'de mahkum etmek için diplomatik çalışmaları sürdüren Seul yönetiminin, olası bir risk almaktan endişe ettiği yorumları yayınlandı.



Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili ise Peres'in ziyaretinin başlangıçta da bir devlet ziyareti olarak planlanmadığını, çalışma ziyareti seviyesinde olduğunu ifade etti. Bu arada Peres'in perşembe günü Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak ile biraraya geleceği bildirildi. Peres'in bürosundan yapılan açıklamada, Lee ile iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ele alınacağı, artan ekonomik ve teknolojik işbirliğinin potansiyelinin değerlendirileceği kaydedildi.



Peres'in ayrıca Kore Üniversitesi'nden fahri doktora alacağı ve burada bir konuşma yapacağı belirtiliyor.