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Dünya

Peres: Gelecekte başka savaş görmüyorum

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Ortadoğu'nun, gelecekte silahların sustuğu bir bölge olacağına inandığını söyledi

29 Aralık 2008 02:00

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Ortadoğu'nun, gelecekte silahların sustuğu bir bölge olacağına inandığını söyledi.

Alman Focus dergisine demeç veren Peres, "Ortadoğu gelecek 10 yıl içinde nasıl görünecek? Barışçı mı, savaşçı mı?" şeklindeki soruya karşılık, "Gelecekte başka savaş görmüyorum. Savaşlarda her zaman toprak söz konusu olmuştu, ancak günümüzde bu, bilim ve teknolojiden daha önemsiz hale geldi. Bu alanda ordular kazanamaz. Ortadoğu, savaşlarına son vermiş ve nükleer silahların siyasi bozulmuşluğun bir oyuncağı olmadığını, terörizmin de bir mesaj vermediğini anlamış bir bölge olacaktır" diye konuştu.

Kendilerinin savaş istemediğini, sadece saldırılara karşılık verdiklerini ifade eden Peres, "Ateşkes istiyorlarsa ateş etmeyi bırakmaları lazım. Karşıdaki teröristler Gazze Şeridi'ne karanlığı getirdiler ve bir Filistin devletinin kurulmasını geciktirdiler. Oradaki halkın acı çektiğini görmek bizi mutlu etmiyor. Eğer ateş etmeyi bırakırlarsa biz de bunu yaparız, eğer bırakmazlarsa biz de gerekli adımları atarız" dedi.

Gazze Şeridi'ni yeniden işgal etmek istemediklerini, vahşi cezalandırma eylemlerine karşı olduklarını ve sivilleri vurmama konusunda çok itinalı davrandıklarını söyleyen Peres, asıl sorunun Filistinlilerin kendi aralarındaki bölünmüşlüğü olduğunu öne sürdü.

Abbas yönetimindeki Filistin idaresiyle görüşmeler yapacaklarını ve gelecek yıl içinde bile bir anlaşmaya varabileceklerini belirten Peres, Hamas ile görüşemediklerini, bunun bir duvara karşı konuşmak gibi bir şey olduğunu ifade etti.

"Hamas'ın Filistin halkı arasında gittikçe yandaş kazandığı" şeklinde yorumda bulunulması üzerine de Peres, Filistin tarafının demokrasi anlayışının yanlış olduğunu ileri sürerek, "Demokrasi, demokratik yollarla demokratik olmayan güçlerin seçilmesi anlamına gelmez. Terör örgütü Hamas seçimlerle bir anda yasal hale mi gelecek? Demokrasi insan haklarına özgürlüğe ve yasalara saygı göstermek demektir" diye konuştu.

Peres, "Hizbullah örgütü lideri Nasrallah'ın Arap dünyasında çok sevildiği" şeklinde görüş belirtilmesine karşılık da Nasrallah'ın Lübnan'a sadece kan ve gözyaşı getirdiğini, bir liderlik vasfının olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da nükleer bomba imal etmek istediğini öne süren Peres, Ahmedinejad'ın daha uzun bir süre ülkesinin başında kalacağını sanmadığını, çünkü özgür olmak isteyen kadınların ve iş bulmak isteyen gençlerin sorunlarına çözüm bulamadığını ifade etti.

Peres, İsrail'in yanında yer almanın, barışı, demokrasiyi, insan haklarını desteklemek ve Yahudiliğin 10 emrini yerine getirmek anlamına geldiğini savunarak, "Hedefimiz savaş değil. En büyük zaferimiz barışa ulaştığımızda olacak. Bunun için sıkı şekilde çalışıyoruz" dedi.

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