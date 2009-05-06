Peres: Gazze saldırıları için özür dilemeyeceğiz

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Gazze'deki saldırılarından dolayı hiçbir zaman özür dilemeyeceklerini söyledi.



Şimon Peres, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırdıkları sırada vurulan BM tesisiyle ilgili BM raporunu "insafsız" bulduklarını bildirdi.



İsrail'in, BM tesisinin vurulmasıyla ilgili olarak yanlış bilgilendirdiğine işaret eden raporun "bir sözcüğünü bile" kabul edemeyeceklerini ifade eden Peres, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında kimi hatalar yapmış olabileceğini ise kabul etti.

