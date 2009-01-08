Peres: Gazze bir İran uydusu olmamalı

İtalyan La Repubblica gazetesine demeç veren Peres, Gazze'nin İran uydusu olmaması için, ateşkes değil, terörün son bulmasını istediğini belirtti ve "Bizim hedeflerimiz açık: Gazze'nin bir İran uydusu haline gelmesini istemiyoruz ve ateşkes değil, terörün son bulmasını istiyoruz. Hamas atışlarına son vermeli" ifadesini kullandı.Peres, "Savaşı uzatmak istemiyoruz. Gazze'de toprak heveslerimiz de yok. Bu operasyonla barış için bir umut var" dedi.Ateşkesi, müzakerelerin yeniden başlamasını ve Hamas ile Filistin Yönetimi arasındaki diyaloğu öngören Mısır ve Fransa'nın barış planının "genel bir fikir" oluşturduğunu belirten Peres, ayrıntıların görüşülmesi gerektiğini ve bunun zaman alacağını kaydetti.Peres, "Daha önce hiç görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Karşımızda meşru olmayan biçimde bir toprağı kontrol eden bir terör örgütü var. Çocuklarının, kadınlarının hayatını kurtarmayı umursamıyor ve okullarımızı bombalıyor" dedi.İsrail'in Gazze'de BM idaresindeki bir okulu vurmasıyla ilgili soru üzerine İsrail Cumhurbaşkanı, "BM Genel Sekreterine BM'nin birçok binasının teröristlerin faaliyetleri için korunma amaçlı kullanıldığını söyledik ve kendisinden bu sorunu çözmesini istedik. Bu yapılmadı" diye konuştu.Peres, "Hamas, çocukları canlı kalkan olarak kullanıyor, teröristleri hastanelerde, silahları da camilerde saklıyor. Bu okullardan bize ateş açıldı. Hamas sınır tanımıyor, onu hiçbir şey durdurmuyor" ifadesini kullandı.