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Dünya

PERES, CLINTON İLE GÖRÜŞTÜ TEL AVİV (A.A)

15 Eylül 2010 14:58

-PERES, CLINTON İLE GÖRÜŞTÜ TEL AVİV (A.A) - 15.09.2010 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İsrail ile Filistin arasında dün Şarm El Şeyh'teki doğrudan barış görüşmelerine katıldıktan sonra, İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Kudüs'te biraraya geldi. Peres'in Kudüs'teki resmi konutunda yapılan görüşmede, Clinton, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile konuştuğunu belirtip, her iki tarafın da barış sürecinin sonuçlarını anladığına inandığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı, herkesin yararına olacak bir sonuç için dua ettiğini de kaydetti. İsrail Cumhurbaşkanı Peres de her iki tarafın görüşmelerden başka bir seçeneğinin bulunmadığını bildiğini dile getirdi. Clinton ve ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell, bugün Kudüs'te İsrail Başbakanı Netanyahu ile Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Abbas arasında yapılacak ve dünkü Şarm El Şeyh'te düzenlenen doğrudan barış görüşmelerinin devamı niteliğindeki toplantıya da katılacak. İsrail ve Filistin taraflarının, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerindeki inşaat yasağının 26 Eylül'de sonlanacak olması nedeniyle ortaya çıkan pürüzün nasıl üstesinden gelineceği konusunda çaba göstermeleri bekleniyor.

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