-PERES ABBAS'IN BAYRAMINI KUTLADI TEL AVİV (A.A) - 19.11.2010 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Kurban Bayramını kutladı. İsrail Cumhurbaşkanı, Abbas'a telefon ederek, hem mutlu bir bayram dileğinde bulundu hem de bayramın önemine dikkati çekti. Kurban Bayramı'nın barış için ilham verdiğini ifade eden Peres, "Barış anlaşmasına varmak için bu fırsatı kaçırmamamız gerekir" diye konuştu. Abbas'ın da aynı düşünceleri paylaştığını belirttiği görüşmede, "Barış süreci sabır gerektirir" dediği bildirildi.