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Spor

Pereira'nın yeni adresi belli oldu

Pereira, Şanghay SIPG'in teknik direktörü oldu.

12 Aralık 2017 16:23

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli Vitor Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Şanghay SIPG'in teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamla yeni sezon için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

2015'te Fenerbahçe ile anlaşan ve 2016-17 sezonunun başında sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Pereira, son olarak Almanya 2. Lig ekiplerinden 1860 Münih'te çalışmıştı.

Bu sezon ligi 58 puanla 2. sırada bitiren Şanghay SIPG, geçen ay bir diğer Portekizli teknik adam Andre Villas-Boas ile yolları ayırmıştı.

 

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Vitor Pereirayeni adresÇin Ligi

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