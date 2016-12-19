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Spor

Pereira'nın yeni adresi 1860 Münih

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, son olarak Fenerbahçe'de görev yapmıştı

19 Aralık 2016 11:13

Bundesliga II ekiplerinden 1860 Münih, Vitor Pereira ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2017 itibarıyla görevine başlayacak 48 yaşındaki Portekizli teknik adamla 30 Haziran 2018'e kadar sürecek sözleşme imzalandığı bildirildi.

1860 Münih Kulübü Yöneticisi (CEO) Anthony Power, Pereira'yı göreve getirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Vitor Pereira'nın büyük bir yüreği ve inanılmaz bir iradesi var. Kulübümüze mükemmel bir şekilde uyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Porto, El-Ehli ve Olympiakos'u çalıştıran Pereira, son olarak Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

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