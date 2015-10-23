Pereira: Taraftarımız Galatasaray maçında stadı yıkacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-0'lık Ajax galibiyeti sonrası haftasonu oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili olarak "Taraftarımız Galatasaray maçında stadı yıkacaktır" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax karşısında aldıkları galibiyetle eleştirilere iyi bir cevap verdiklerini söyledi.

Vitor Pereira, 25 Ekim Pazar günü Spor Toto Süper Lig’de oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili, "Galatasaray maçında taraftarımızla güçlü bir görüntü daha vereceğiz. Bir ispat daha göstermek istiyoruz. Karakterli bir takım olduğumuzu gösterme duygusuyla sahada olacağız. Taraftarımız Galatasaray maçında stadı yıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.