Pereira: Şampiyonluğu isteyen bir takım 2-0'dan 2-2'ye getirtmez bir karşılaşmayı, aklım almıyor bunu!

Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Akhisar Belediyespor ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira, "Şampiyonluğu isteyen bir takım 2-0'dan 2-2'ye getirtmez bir karşılaşmayı. Gerçekten inanılmaz bir sonuç. Benim aklım almıyor bunu" dedi.

'Aklım almıyor'

Şampiyonluğu isteyen bir takım 2-0'dan 2-2'ye getirtmez bir karşılaşmayı. Gerçekten inanılmaz bir sonuç. Benim aklım almıyor bunu... Şampiyonluğa giden bir takım böyle hatalar yapamaz. Her duran top bizim için tehlikeli oluyor. Hafta boyunca çalışıyoruz ama böyle golleri yemeye devam ediyoruz.

'Yediğimiz gollere anlam veremiyorum'



Poziyonları izliyorum ve görüyorum ki 4, 5 hatta 6 fark yapabileceğimiz bir maçtı; biz bu karşılaşmayı kendi elimizle verdik. Çünkü rakibin olgun bir atağı yoktu, biz rakibimize hazırladık bu pozisyonları ve üstüne 2-0 öndeydik. Bu maçın böyle bitmesi akıl alır bir durum değil. Çalışacağız ve hatalarımızın üzerinden tekrar tekrar geçeceğiz. Ben gerçekten anlayamıyorum nasıl bu golleri yiyebiliyoruz? Anlam veremiyorum...



Tüm takım halinde sorumluluğu almalıyız. Sadece ben değil tüm takım bu sorumluluğu almalı. Rakibi biz heveslendirdik, rakibin atağı yokken onları sevindirdik ve olgunluk gösteremedik. Rakibin kontra atağı yok, hücumu yok hiç yoktan boşu boşuna istediğimiz sonucu alamadık ben bunu anlamıyorum" diyerek sözlerini bitirdi.