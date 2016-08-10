Pereira krizi devam ediyor; yeni teklifi de reddetti!

Fenerbahçe’de Vitor Pereira krizi devam ediyor. Oynanan kötü futbol ve kurulan üst düzey kadroya rağmen başarısız olduğu için istifası istenen Portekizli teknik adama sarı lacivertli yönetim yeni bir teklif sundu. Yeni teklifin “Kendine takım bul. Eğer para az gelirse aradaki farkı biz öderiz” teklifi olduğu öğrenilirken, Portekizli çalıştırıcı teklifi reddetti.

Pereira, Hasan Ali'nin düğününde yardımcıları kanalıyla yönetime haber gönderip, uzlaşmayla ayrılabileceği mesajı vermişti. Pereira'nın bu talebi Fenerbahçe yönetiminden yanıt buldu. Yönetimin, Portekizli teknik direktörün yardımcılarıyla birlikte 4 milyon euro'yu bulan tazminatını 2 milyon euro'ya çekmeye çalıştığı öğrenildi. Görevine önümüzdeki günlerde son verilmesi beklenen Pereira ile yardımcılarına paranın aylık olarak yatırılmasının planladığı belirtiliyor.

F.bahçe yönetiminin Pereira'ya, "Kendine takım bul. Oradan alacağın ücretle bizim ödeyeceğimiz arasında fark oluşursa, aradaki farkı biz karşılayalım" önerisini de getirdiği ancak bunun kabul görmediği ifade edildi.

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