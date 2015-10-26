Pereira: Galatasaray'ın top oynadığını görmedim, 4 gol atabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, taraftarların kendisine tepki gösterdiği yönündeki soru üzerine, Galatasaray'ın etkisiz kaldığını ve sadece bir pozisyon bulup gol attığını söyledi.

Sesinin kısık olmasından dolayı konuşmakta zorlanan Vitor Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, buldukları pozisyonlarla skoru 2-0 veya 3-0'a götürebilecek fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Bu akşam kazanmak için sahaya çıktık. Rahattık, 2-0 veya 3-0 bitirebileceğimiz maçtı. Bunu yapabilecek pozisyonları bulduk. Bu akşam sahadaki futbolumuzu kazanma üzerine kurgulamıştık, bu şekilde oynadık" dedi.

Ani ataklarda son kararı veremediklerini ve final pasını aktaramadıklarına dikkati çeken Portekizli teknik adam, "Bu şekilde olunca maçı istediğimiz gibi daha erken bitiremedik. Ani ataklarda golü bulabilirdik. Daha rahat maç olabilirdi. Maalesef sonuç istediğimiz gibi olmadı" diye konuştu.

Taraftarların maçın ardından kendilerine tepki gösterdiği yönündeki soruyu yanıtlayan Pereira, şunları söyledi:

"Taraftarlar bize büyük destek verdi ve güzel atmosfer oluşturdu. Bu akşam harika bir atmosfer gördüm. Stadımızda mükemmel bir hava vardı. Çok iyi futbol sergiledik. Taraftarlara oluşturdukları atmosferden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Onlar bu akşam galibiyeti hak ettiler. Hak ettikleri, bu sonuç değildi. Galibiyeti hediye etmek için elimizden geleni yaptık. Benim için de bu derbiyi yaşamak güzel bir tecrübeydi. 90 dakika boyunca taraftarların desteğini hissettim."

"Galatasaray sadece bir pozisyon buldu"

Taraftarların tepkisine yönelik sorular karşısında ısrarlı bir şekilde Fenerbahçe'nin iyi oynadığı yönünde açıklamalarda bulunan Vitor Pereira, Galatasaray'ın kendileri karşısında etkisiz kaldığını sadece bir pozisyon bulduğunu ve bu şekilde gol attığını vurguladı.

Duran toplardan gol yediklerini kaydeden Pereira, "Son dönemde duran toplarda pozisyon alma konusunda kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Son maçlarda çok duran top verdik ama tehlike olmasını engelledik. Ama bugün maalesef yaptığımız hatayla 1,70-1,75 metre boyundaki bir oyuncudan golü yememeliydik. Bu hatayı yapamayız" ifadelerini kullandı.

Derbide üstün tarafın kendileri olduğunu söyleyen Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çok iyi oynayan ama fırsatları değerlendiremediği için sahadan galibiyetle ayrılamayan Fenerbahçe'den bahsetmenizi beklerdim. Siz olmayan şeylere konsantre olmuş durumdasınız. Bugün Galatasaray'ın top oynadığını görmedim. Savunma yaptı, Fenerbahçe hücum etti."

Takımın ikinci yarıda kapanmasına değinen Portekizli çalıştırıcı, "1-0 öndeydik, doğal olarak rakip gol atmak istiyordu. Gol atmak için üzerimize gelirken bize 3-4 pozisyon bulabilecek fırsatlar sundu. Hiç pozisyon bulamadan sahadan beraberlikle ayrılmayı başardılar. Oynamayan bir Galatasaray, 3. veya 4. golü bulabilecek Fenerbahçe vardı. Gördüğüm ve izlediğim maç buydu. Rakibin boşluklarını değerlendiremedik. Arkalarında bıraktıkları boşluklardan sonuca gidemedik" şeklinde konuştu.

"Hatamız oyunu erken koparamamaktı"

Vitor Pereira, futbolda kazanıldığında her şeyin güzel gittiğini ancak kazanamadıklarında bazı şeylerin sıkıntılı olduğunu aktararak, "Önemli olan maçı iyi değerlendirmek. Fenerbahçe'nin nasıl oynadığını değerlendirmek. 3-4 tane farkı açacak pozisyon bulduk, sonuçlandıramadık. Rakip tek bulduğu fırsatta golü atmayı başardı. Bizim bu akşamki hatamız, oyunu erken koparamamaktı" değerlendirmesinde bulundu.

İşine güvenini asla kaybetmediğini anlatan Pereira, Beşiktaş ve Galatasaray'ın teknik direktörlerine göre kendisinin yeni olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kendimi onlarla kıyaslıyorum, o takımların teknik direktörleri uzun yıllardır burada çalışıyor. Sadece ben, ilk defa bu ülkede çalışıyorum. Onlara göre daha fazla yeni oyuncum var. 3 aydır buradayım. Takımım Galatasaray'dan çok daha iyiydi. Zamana ihtiyaç var. Galatasaray ile aynı puandayız. Biz sürekli eleştiriliyoruz, Galatasaray bu eleştirilere maruz kalmıyor. Bunu anlamıyorum. Eleştiriler taraftarın kafasında da başka düşünceler oluşturuyor. Muhtemelen futboldan hiç anlamıyorum. Biz, Ajax ve Galatasaray karşısında iyi oynamadık."

"Şampiyon olacağız"

Taraftarlardan da büyük destek gördüklerini belirten Pereira, "Bizim gibi mutlu olmamaları doğaldır. Futbol matematik değildir, bazen net sonuçlar çıkmıyor. Ben de mutlu olmuyorum. Beraberlik beni de derinden yaralıyor" ifadelerini kullandı.

Yedikleri golün ardından Josef de Souza ile yaptıkları konuşmanın ne olduğu yönündeki soruya Pereira, şu yanıtı verdi:

"Yediğimiz goldeki pozisyonu konuşuyorduk. İki çok uzun oyuncunun arasında daha kısa bir oyuncu nasıl oluyor da bu kafayı vuruyor, onu anlattım. Josef de pozisyonu anlattı. Yapabileceğim tek eleştiri kaçırdığımız gollerle ilgili olabilir, farkı açamamamız olabilir. Böyle oynamaya devam edersek taraftarlarımızın mutlu olacağı nedenler çok olacaktır. Bu sezon şampiyon olacağız. Bunu kalpten söylüyorum ve hissediyorum."

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Perşembe günü Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.